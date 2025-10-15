UP के इस जिले की सड़क का होगा चौड़ीकरण, 7 मीटर चौड़ा करने के लिए 21.30 करोड़ की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में सड़क को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत सड़क को सात मीटर तक चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 21.30 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। तहसील बांगरमऊ क्षेत्र का प्रमुख मार्ग जो अब तक महज तीन मीटर ही था। उसे दोगुना चौड़ा किया जाएगा। मार्ग पर प्रतिदिन 16 हजार वाहनों का आवागमन होता है।
वहीं क्षेत्र के दर्जनों गांव सहित नगर के लोगों का मार्ग भी सुलभ होगा। मार्ग का चौड़ीकरण सात मीटर किया जाएगा। जिसके शासन ने बजट स्वीकृत कर दिया है। स्वीकृत बजट के सापेक्ष 30 प्रतिशत बजट भी अवमुक्त कर दिया है।
मार्ग का होगा चौड़ीकरण
हरदोई मार्ग से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के नजदीक रेलवे अंडरपास से हैबतपुर गांव होते हुए चकहनुमान-रानीपुर ग्रंट मार्ग संडीला रोड से जुड़ता है। 10.260 किमी लंबे मार्ग का चौड़ीकरण करया जाएगा। मार्ग चौड़ा किए जाने के लिए कवायद जल्द शुरू होगी। मार्ग मौजूदा समय में खस्ताहाल है। गिट्टी निकलने के अलवा मार्ग पर गड्ढे हो गए हैं।
बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने इस मार्ग को लेकर 12 अगस्त 2024 को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार कराकर मंजूरी के लिए शासन को भेजा था। अब प्रदेश सरकार ने मार्ग को तीन से सात मीटर चौड़ा करने के लिए 21.30 करोड़ के बजट को मंजूरी देते हुए काम शुरू कराने के लिए पहली किस्त के रूप में 6.39 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
एक महीने में शुरू होगा काम
मार्ग चौड़ीकरण के लिए बजट स्वीकृत है। कुछ राशि मिल भी गई है। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। एक माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। -सुबोध कुमार-एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी निर्माणखंड-प्रथम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।