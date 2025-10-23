Language
    UP : पड़ोसी ने किशोरी को इशारा करके बुलाया, फिर गर्दन और पेट में घोंपे ताबड़तोड़ चाकू

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    विवाद को सुलझाने के लिए प्रधान के घर चल रही पंचायत के बीच पड़ोसी युवक ने किशोरी को बुलाकर पीछे ले गया और गर्दन, पेट समेत अन्य जगहों पर चाकू से वारकर हत्या कर दी। काफी देर तक किशोरी के न लौटने पर स्वजन देखने गए तो लहूलुहान शव पड़ा मिला। किशोरी की बुआ ने हत्याराेपित के विरुद्ध तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। विवाद को सुलझाने के लिए प्रधान के घर चल रही पंचायत के बीच पड़ोसी युवक ने किशोरी को बुलाकर पीछे ले गया और गर्दन, पेट समेत अन्य जगहों पर चाकू से वारकर हत्या कर दी। काफी देर तक किशोरी के न लौटने पर स्वजन देखने गए तो लहूलुहान शव पड़ा मिला। किशोरी की बुआ ने हत्याराेपित के विरुद्ध तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    बांगरमऊ के गांव चिंगरपुरवा निवासी 16 वर्षीय आरती पुत्री अमर सिंह का पड़ाेस के गुड्डू व सुरेश की पत्नी से गुरुवार सुबह विवाद हो गया। आरती अपनी बुआ सोनी के साथ चौकी गंजमुरादाबाद शिकायत करने पहुंची। पुलिस ने तहरीर लिखकर लाने की बात कही। इसी बीच किशोरी के भाई ने आपस में विवाद सुलझा लेने की बात कह उसे बुला लिया। इसके बाद दोपहर में गांव के प्रधान के दरवाजे पंचायत शुरू हुई।

    आरती को इशारा कर किनारे बुलाया 

    इसी बीच गुड्डू के बेटे राजेश ने आरती को इशारा कर किनारे बुलाया और बात करने की बात कह कुछ दूरी पर लेकर चला गया। राजेश ने वहीं किशोरी पर चाकू से हमला कर दिया। गले, पेट व सीने के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू लगने से किशोरी वहीं लहूलुहान हो गिर गई। काफी देर तक उसके न लौटने पर स्वजन देखने पहुंचे तो आरती को लहूलुहान देख सन्न रह गए। इस पर निजी वाहन से सीएचसी मल्लावां ले गए, फिर वहां से सीएचसी बांगरमऊ लेकर पहुंचे।

    हत्यारोपित राजेश हुआ फरार

    यहां डाक्टर ने आरती को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हत्यारोपित राजेश फरार हो गया। दूसरी बुआ रेखा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने राजेश की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए हैं। फाेरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य संकलन किया। सीओ संतोष सिंह ने दिवंगत आरती के स्वजन से बयान लिए।

    स्वजन ने बताया कि आरती पर पड़ाेसी अशोभनीय आराेप लगा कई दिन से प्रताड़ित कर रहे थे। बांगरमऊ कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि दिवंगत किशोरी के स्वजन के बयान लिए गए हैं। आरोपित की तलाश की जा रही है।