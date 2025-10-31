Language
    यूपी का ये इलाका बना पुलिस का एनकाउंटर जोन, अपराधियों से आए दिन होता है आमना-सामना

    By Amit Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    नवाबगंज रिंग रोड, जो कभी अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना थी, अब उनके लिए दहशत का सबब बन गई है। पुलिस अब इधर-उधर नहीं भटकती, बल्कि सीधे रिंग रोड के आसपास जाकर अपराधियों से आमना-सामना कर लेती है।  

    संवाद सूत्र, नवाबगंज। कभी अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना रही नवाबगंज रिंग रोड अब उनके लिए दहशत का कारण बन गई है। पुलिस भी उनकी तलाश में यहां वहां हाथ पैर नहीं मारती, बल्कि सीधे रिंग रोड के आसपास ही उनसे सीधे आमना-सामना कर लेती है।

    यह हम नहीं बल्कि पुलिस और अपराधियों के बीच बीते एक वर्ष में हुई मुठभेड़ के आंकड़े बताते हैं। यह सारे आंकड़े रिंग रोड के आसपास के ही हैं। सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया से का कहना है कि अपराधियों को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। अपराध के बाद किसी को छोड़ा नहीं जायेगा, और क्षेत्र के जनता की जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है की किसी को भी डरने की आवश्यकता नही है।

    एक साल में छह के पैर में धंसी पुलिस की गोली

    पहली घटना 15 अक्टूबर 2024 को नवाबगंज पक्षी विहार रिंग रोड पर पर पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें कानपुर का कुख्यात लुटेरा इरफान अहमद पुत्र अली हुसैन निवासी जाजमऊ ताड़ बगिया थाना जाजमऊ कानपुर नगर के पैर में गोली लगी व साला नियाज अहमद उर्फ गोलू पुत्र छुट्रटन निवासी 16 बीघा रतिराम पुरवा नैकानी बिल्डिगं थाना गंगाघाट भाग गया था।

    दूसरी घटना 21 नवंबर 2024 को रिंग रोड पर हुई। जिसमें बाइक सवार लूटपाट के मामले में आरोपि अयान उर्फ शरीफ पुत्र इलियास निवासी सेक्टर पी बंसतकुंज नियर जागस पार्क दुग्गगा लखनऊ क पैर में भागते समय पुलिस की गोली लगी। तीसरी घटना 22 मई 2025 को हुई। अजगैन क्षेत्र के बाबा ढाबा के पीछे हुई मुठभेड़ में गोविंद और शमीम हुसैन को पुलिस ने दबोच था। वहीं तीसरा आरोपित सुभाष अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। गोविंद को पैर में गोली लगी थी।

    चौथी घटना 12 अक्टूबर 2025 को हुई। जिसमें अजगैन के ग्राम बत्तूखेड़ा में 70 वर्षीय महिला शांति देवी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित राकेश श्रीवास्तव निवासी रायबरेली काे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पांचवीं घटना 21 अक्टूबर 2025 नवाबगंज में सुबह टहलने निकली 65 वर्षीय महिला से झुमके लूटने वाले दो बदमाशों में से एक को पुलिस की मुठभेड़ में राहुल उर्फ गोलू लोध के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

    छठी घटना 30 अक्टूबर 2025 अजगैन पुलिस ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले के आरोपित पंकज कटियार, निवासी सकरन थाना पुरवा को म़ुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पंकज के दोनों पैरों में पुलिस की गोली धंसी।