    उन्नाव में बाईपास के पास गड्ढे में मिले दो दोस्तों के शव, भाई दूज के दिन से लापता थे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    उन्नाव में दही-दोस्तीनगर बाईपास के पास एक गड्ढे में दो दोस्तों के शव मिले। दोनों भाई दूज के दिन से लापता थे और आखिरी बार नशे की हालत में देखे गए थे। पुलिस को गड्ढे में उनकी बाइक भी मिली है। आशंका है कि बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से दोनों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही-दोस्तीनगर बाईपास के किनारे पानी भरे गड्ढे में शनिवार सुबह दो दोस्तों के शव उतराते मिले। दोनों दोस्त भाई दूज के दिन घर से एक साथ बाइक से निकले थे। उसी शाम दोनों नशे की हालत में देखे गए थे। वहीं गड्ढे में बाइक भी पड़ी मिली। बाइक के अनियंत्रित हो पानी भरे गड्ढे में गिरने व दोनों की डूबने से मौत का अंदेशा जताया गया है। पुलिस जांच कर रही है।

    दही क्षेत्र के टीकरगढ़ी गांव निवासी 18 वर्षीय गुलशन पुत्र सोहन भाई दूज के दिन दोपहर एक बजे बिना बताए अपने जीजा सुजीत की बाइक लेकर गांव के दोस्त 20 वर्षीय अंशू के साथ निकला था। रात तक दोनों घर वापस नहीं लौटे थे। स्वजन के तलाश करने पर भी पता नहीं चला था। शुक्रवार को दही थाना में जानकारी दी।

    पुलिस ने खोजबीन शुरू कराई। शनिवार सुबह गांव के ही एक युवक ने दोनों के शव गांव से निकले दही-दोस्तीनगर बाईपास मार्ग के किनारे पानी भरे गड्ढे में पड़े देखे। पुलिस ने बाइक समेत दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंशू घर का इकलौता बेटा था।

    उसकी मौत से तीन बहन निशा, मनीषा, अनीता व मां श्रीकांती बेहाल हैं। गुलशन दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई विकास, दो बहने रिंकी, पिंकी व मां सुनीता बेटे का शव देख बेहाल हो गईं। प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।