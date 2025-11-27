उन्नाव में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में दो गो-तस्कर घायल, 20 गोवंशी ट्रक से बरामद
उन्नाव में पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ में दो तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने उनके ट्रक से 20 गोवंशी बरामद किए। तस्कर गोवंशियों को बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। गोवंशी से भरा ट्रक लेकर जा रहे तस्करों ने पुलिस के घेराबंदी करने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुरवा कोतवाली पुलिस स्वाट टीम के साथ गुरुवार तड़के लगभग चार बजे कस्बे के मिर्री चौराहा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से एक मिनी ट्रक निकला। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर रोका तो मिर्री खेड़ा नहर पुलिया के पास मिनी ट्रक में बैठे दो गो-तस्करों ने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम उस्मान निवासी मितौली जनपद लखीमपुर खीरी व जयप्रकाश तिवारी निवासी सूरजपुर बघोरा, सफदरगंज जनपद बाराबंकी बताया।
पुलिस ने मिनी ट्रक में 20 जिंदा गोवंशी बरामद किए हैं। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि गो तस्कर गोवंशियों को क्षेत्र से लादकर बिहार राज्य ले जा रहे थे। दोनों तस्करों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोवंशियों को पास की गोशाला भेजा गया है।
