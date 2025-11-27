उन्नाव में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में दो गो-तस्कर घायल, 20 गोवंशी ट्रक से बरामद

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गोवंशी से भरा ट्रक लेकर जा रहे तस्करों ने पुलिस के घेराबंदी करने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें