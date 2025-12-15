Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में हरदोई ओवरब्रिज में घुसा ट्राला, तीन घंटे शहर में चौतरफा लगा जाम

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    उन्नाव में दोस्तीनगर के पास हाइटगेज टूटने से हरदोई की ओर से एक ट्राला शहर में घुस गया, जिससे हरदोई ओवरब्रिज पर जाम लग गया। ट्राला ढाल पर फंस गया, जिसस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दोस्तीनगर के पास लगा हाइटगेज दो दिन पहले टूटने व दोबारा सही न किए जाने का खामियाजा सोमवार को शहर के लोगों ने जाम में फंसकर भुगता। हाइटगेज टूटा होने से हरदोई की ओर एक ट्राला सीधे शहर में हरदोई ओवरब्रिज पर पहुंच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां दूसरा हाइटगेज लगा होने से वह आगे नहीं जा पाया और ढाल पर मोतीनगर की ओर ओवरब्रिज पर ही खड़ा हो गया। इससे मोतीनगर से आवास विकास तक भीषण जाम लग गया। हरदोई ओवरब्रिज के साथ कचहरी आरओबी पर भी वाहनों की कतार लग गई। सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शहर में चौतरफा जाम लग गया।

    इस दौरान जाम में फंस वाहन सवार कराह उठे। ट्रैफिक कर्मियों ने किसी तरह ट्राले को घुमवाकर वापस कराया।दोपहर डेढ़ बजे के बाद आवागमन सामान्य हो सका।

    शहर का हरदोई ओवरब्रिज करीब 40 साल पुराना होने से कमजोर हो गया। भारी वाहनों के निकलने यह खतरे की घंटी बनता जा रहा था। इसको देखते हुए प्रशासन ने हरदोई से आने व कानपुर-लखनऊ से ओवरब्रिज होकर हरदोई की ओर जाने वाले वाहनों का दोस्तीनगर-दही बाईपास से डायवर्जन करा दिया।

    भारी वाहन शहर की ओर न आ सकें, इसके लिए दोस्तीनगर व हरदोई ओवरब्रिज के साथ आवास विकास तिराहा पर शहर के इंट्री प्वाइंट पर तीन बड़े हाइटगेज लगाए गए थे। दो दिन पहले एक ट्रक की टक्कर से दोस्तीनगर के पास लगा हाइटगेज टूट गया। हाइटगेज सही न किए जाने से सोमवार सुबह लगभग 10 बजे एक लंबा ट्राला हरदोई ओवरब्रिज पहुंच गया।

    ढाल पर दूसरा हाइटगेज लगा होने से वह निकल नहीं सका और ढाल पर ही खड़ा हो गया। इससे एक किमी दूर आवास विकास रेलवे क्रासिंग तक जाम लग गया। वाहन सवाराें ने कचहरी ओवरब्रिज की ओर रुख किया तो वहां भी भीषण जाम लग गया। स्थित इतनी बिगड़ गई कि बड़ा चौराहा, सब्जी मंडी, एसपी तिराहा जाम की चपेट में आ गया।

    लगभग साढ़े तीन घंटे बाद ट्राला को हटवाए जाने के बाद दोपहर करीब 1:10 बजे आवागमन सामान्य हो सका। ट्रैफिक प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि हरदोई की ओर ट्राला के शहर में ओवरब्रिज पर आकर खड़े हो जाने से जाम लगा। ट्राला को हटवाकर आवागमन सामान्य करा दिया गया।