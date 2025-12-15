उन्नाव में हरदोई ओवरब्रिज में घुसा ट्राला, तीन घंटे शहर में चौतरफा लगा जाम

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दोस्तीनगर के पास लगा हाइटगेज दो दिन पहले टूटने व दोबारा सही न किए जाने का खामियाजा सोमवार को शहर के लोगों ने जाम में फंसकर भुगता। हाइटगेज टूटा होने से हरदोई की ओर एक ट्राला सीधे शहर में हरदोई ओवरब्रिज पर पहुंच गया।

यहां दूसरा हाइटगेज लगा होने से वह आगे नहीं जा पाया और ढाल पर मोतीनगर की ओर ओवरब्रिज पर ही खड़ा हो गया। इससे मोतीनगर से आवास विकास तक भीषण जाम लग गया। हरदोई ओवरब्रिज के साथ कचहरी आरओबी पर भी वाहनों की कतार लग गई। सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शहर में चौतरफा जाम लग गया।

इस दौरान जाम में फंस वाहन सवार कराह उठे। ट्रैफिक कर्मियों ने किसी तरह ट्राले को घुमवाकर वापस कराया।दोपहर डेढ़ बजे के बाद आवागमन सामान्य हो सका। शहर का हरदोई ओवरब्रिज करीब 40 साल पुराना होने से कमजोर हो गया। भारी वाहनों के निकलने यह खतरे की घंटी बनता जा रहा था। इसको देखते हुए प्रशासन ने हरदोई से आने व कानपुर-लखनऊ से ओवरब्रिज होकर हरदोई की ओर जाने वाले वाहनों का दोस्तीनगर-दही बाईपास से डायवर्जन करा दिया।

भारी वाहन शहर की ओर न आ सकें, इसके लिए दोस्तीनगर व हरदोई ओवरब्रिज के साथ आवास विकास तिराहा पर शहर के इंट्री प्वाइंट पर तीन बड़े हाइटगेज लगाए गए थे। दो दिन पहले एक ट्रक की टक्कर से दोस्तीनगर के पास लगा हाइटगेज टूट गया। हाइटगेज सही न किए जाने से सोमवार सुबह लगभग 10 बजे एक लंबा ट्राला हरदोई ओवरब्रिज पहुंच गया।

ढाल पर दूसरा हाइटगेज लगा होने से वह निकल नहीं सका और ढाल पर ही खड़ा हो गया। इससे एक किमी दूर आवास विकास रेलवे क्रासिंग तक जाम लग गया। वाहन सवाराें ने कचहरी ओवरब्रिज की ओर रुख किया तो वहां भी भीषण जाम लग गया। स्थित इतनी बिगड़ गई कि बड़ा चौराहा, सब्जी मंडी, एसपी तिराहा जाम की चपेट में आ गया।