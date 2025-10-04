पुलिस मुठभेड़ में चोरी के आरोपी को पैर में लगी गोली, भाई और एक अन्य साथी फरार

उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में किसान से 76 हजार रुपये की चोरी के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आकाश नाम का एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से चोरी के 7200 रुपये बरामद किए हैं।

जागरण संवददाता, उन्नाव । बांगरमऊ क्षेत्र में चंद्रलोक धर्मकांटा पर किसान की बाइक में टंगे झोले से 76 हजार रुपये चोरी कर शुक्रवार को भागे आरोपितों की शनिवार रात लगभग 8:30 बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया, जबकि उसका भाई व एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा भाग निकले। भागे आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बांगरमऊ क्षेत्र के हैबतपुर गांव निवासी किसान रामजीवन शुक्रवार को झोले में 76 हजार रुपये रखकर बांगरमऊ क्षेत्र के हरदोई उन्नाव मार्ग स्थित चंद्रलोक धर्मकांटा गया था। शाम को बाइक सवार तीन युवक बाइक में टंगा रुपयों से भरा झोला लेकर भाग गए थे। दौड़ाने पर आरोपित बाइक छोड़कर भाग निकले थे।

चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ शनिवार रात लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपितों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें हरदोई सदर के कैथोल निवासी आकाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि, उसका भाई हरदोई जिले के सांडी क्षेत्र के ककेरी निवासी विवेक उर्फ सुआ और हरदोई सदर के कैथोल निवासी सोलंकी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। आकाश को जिला अस्पताल भेजा गया है।