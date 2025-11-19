जब थानाध्यक्ष ने वकील पर उठा दिया हाथ, SP ने तुरंत लिया ये एक्शन

जागरण संवाददाता, उन्नाव: दही क्षेत्र के तुर्कमान नगर निवासी वकील पियूष सिंह लोधी को थाना ले जाकर बेरहमी से की गई पिटाई के मामले में जिला जज अनिल कुमार वर्मा के आदेश पर एसपी एसपी जयप्रकाश सिंह ने थानाध्यक्ष दही अवनीश सिंह को मंगलवार देर रात लाइन हाजिर कर दिया।

वहीं बुधवार को अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आनंद नायक को ज्ञापन देकर मेडिकल बोर्ड गठित कर अधिवक्ता का दोबारा मेडिकल कराने की मांग की। उधर आरोपित वकील के बिना रिमांड पत्रावली लेकर कोर्ट पहुंचे विवेचक के स्पष्टीकरण न देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गुरुवार को केस डायरी के साथ दोबारा तलब किया है।

दही क्षेत्र के तुर्कमान नगर निवासी उमेश कुमार ने सोमवार रात पड़ोसी वकील पियूष व उसके स्वजन पर झगड़ा करने का आरोप लगा पुलिस को फोन से जानकारी दी थी। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर वकील पियूष पक्ष से पथराव किया गया था। जिसमें सिपाही दो सिपाही सोवित कुमार और धर्मेंद्र कुमार पत्थर लगने से घायल हो गए थे।

घायल सिपाही धर्मेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने अधिवक्ता पियूष सिंह लोधी उसके तीन भाई शिवम लोधी, संयोग लोधी, सत्यम लोधी, बहन गुड़िया व मां रामजानकी व अमन के खिलाफ हत्या के प्रयास, 7सीएल एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पड़ाेसी उमेश की ओर से भी वकील पियूष व उसके परिवार के इन्हीं छह लोगों पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में दूसरा मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार रात ही पियूष व उसके भाई शिवम को गिरफ्तार कर लिया था। वकील पियूष ने पुलिस पर थाना ले जाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया था।

बुधवार को पुलिस आरोपित वकील पियूष सिंह लोधी व उसके भाई शिवम लोधी को बिना कोर्ट ले जाए, रिमांड पत्रावली सीजेएम की गैरमौजूदगी में इंचार्ज एसीजेएम प्रथम कोर्ट में लेकर पहुंची थी। कोर्ट परिसर में पहले से मौजूद साथी अधिवक्ताओं व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। करीब डेढ़ घंटे तक न्यायाधीश रुचि श्रीवास्तव दोनों अभियुक्तों के हाजिर होने का इंतजार करती रही।

आखिर में उन्होंने पुलिस द्वारा पेश की गई रिमांड पत्रावली को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में मौजूद मुकदमे के विवेचक एसआई पवन कुमार सोनकर को इस संबंध में बुधवार को स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया था। लेकिन विवेचक के द्वारा न्यायालय में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुवार को विवेचक पवन कुमार सोनकर को केस डायरी के साथ तलब करने का आदेश जारी किया है।



अधिवक्ताओं में सोमवार को हुए मेडिकल में हेराफेरी का लगाया आरोप

वकील पियूष को पीटे जाने के मामले में आक्रोशित वकील बुधवार को बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष धरमंगल सिंह व महामंत्री अनुज कुमार बाजपेई के नेतृत्व में डीएम गौरांग राठी से मिलने पहुंचे। उनके न मिलने पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर बताया कि पुलिस की पिटाई से घायल उनके साथी अधिवक्ता पियूष सिंह लोधी का 18 नवंबर 2025 की शाम लगभग चार बजे जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया।

पुलिस की सांठगांठ से मेडिकल में सही चोटें नहीं दर्शाई गईं। पिटाई से अधिवक्ता पियूष को गंभीर चोटें आई हैं। सभी ने मेडिकल बोर्ड गठित कर अधिवक्ता पियूष का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की। इस पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने सीएमओ डा सत्यप्रकाश को अधिवक्ता का पैनल गठित कर मेडिकल कराने का आदेश जारी किया। जिला अस्पताल के सीएमएस डा राजीव गुप्ता ने बताया कि पत्र देर से मिला है। पैनल गठित कर गुरुवार को अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

जिला अस्पताल में चल रहा वकील का इलाज

पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाने वाले वकील पियूष सिंह लोधी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।उन्होंने बताया कि पूर्व में दही पुलिस कर्मियों द्वारा उसे व भाई को गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया था।जिस पर उनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया था।इसी की खुन्नस में पुलिस कर्मियों ने उसके व परिवार के लोगों के साथ सोमवार की रात बर्बरता की हदें पार कीं।