उन्नाव सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत, ई-रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर; एक गंभीर रूप से घायल
उन्नाव के असोहा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बिना हेलमेट तीन दोस्तों को लेकर जा रही बाइक ई-रिक्शा से टकरा गई, जिसमें सैफ और फरमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरमान घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बिना हेलमेट तीन सवारी बैठा कर जा रहे दोस्तों की बाइक असोहा क्षेत्र में सड़क के मोड़ पर सामने से आ रहे ई-रिक्शा से टकरा गई। हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौके पर मौत हो गई, दोस्त घायल हो गया। हादसे में बाइक व ई-रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। सिर में गंभीर चोट से दोनों की मौत होने की बात सामने आई है।
असोहा क्षेत्र के हरीखेड़ा गांव निवासी 10 वर्षीय सैफ पुत्र छेद्दू अपने चचेरे भाई 17 वर्षीय फरमान पुत्र बुद्धू व दोस्त अरमान निवासी हरीखेड़ा बाइक से रविवार रात रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में लखनऊ के मोहनलालगंज के मीरपुर गए थे। सोमवार दोपहर तीनों बाइक से घर लौट रहे थे।
असोहा क्षेत्र के चंदनखेड़ा-सेमरी मार्ग पर सेमरी गांव के पास दोपहर करीब एक बजे सड़क के माेड़ पर बाइक अनियंत्रित हो सामने से आ रहे ई-रिक्शा से टकरा गई। हादसे में बाइक में पीछे बैठे सैफ व फरमान की मौत हो गई। बाइक चला रहा अरमान घायल हो गया।
तीनों में कोई हेलमेट नहीं लगाए था। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक की रफ्तार लगभग 80 किमी प्रतिघंटा थी। सड़क का मोड़ बिल्कुल मामूली है। पुलिस ने घायल अरमान को सीएचसी पुरवा में भर्ती कराया। असोहा पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसका पता लगा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।