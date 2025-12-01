कानपुर-लखनऊ हाईवे पर चाचा-भतीजे समेत तीन की मौत पर मार्ग किया जाम, 15 पर FIR
उन्नाव में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में डंपर की टक्कर से चाचा-भतीजे सहित तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने हाईवे जाम करने के आरोप में 15 अज्ञात महिलाओं और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर शनिवार रात डंपर की टक्कर से बाइक सवार चाचा-भतीजे समेत तीन की मौत पर भड़के स्वजन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हाईवे पर जाम लगा दिया था।
जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। दही थाना के दारोगा ने 15 महिलाओं व अन्य व्यक्तियों पर हाईवे जाम करने पर मुकदमा दर्ज कराया है।
दही क्षेत्र के मुहल्ला शिवनगर भाग दो 30 वर्षीय रिंकू पुत्र छोटेलाल व उसका पारिवारिक चाचा पड़ोस में रहने वाला 36 वर्षीय नीरज पुत्र पुत्तीलाल शहद निकालने व फेरी लगाकर बिक्री करने का काम करते थे। शनिवार को चाचा-भतीजे दोस्त 32 वर्षीय चंदन के साथ एक बाइक से लखनऊ के बनी स्थित एक होटल के बगल में लगे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालकर रात में एक बाइक से घर लौट रहे थे।
दही क्षेत्र के मुर्तजानगर नहर पुल के पास एक डंपर ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक को टक्कर मार दी थी। हेलमेट न लगा होने से रिंकू, नीरज व चंदन की मौत हो गई थी। हादसे से आक्रोशित महिलाओं ने कानपुर-लखनऊ हाईवे पर पं दीनदयाल स्टेडियम के सामने लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन पर जाम लगा दिया।
करीब आधा घंटा जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तीन किमी दूर तक वाहनों की लाइन लग गई थी। इसी मामले में दही थाना के दारोगा राजेंद्र सिंह ने तहरीर देकर 15 अज्ञात महिलाओं व कुछ व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर हुई वीडियोग्राफी की मदद से हाईवे जाम करने वालों को चिह्नित करना शुरू किया है।
एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि हाईवे जाम करना बेहद गलत था। तहरीर पर पहले ही डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। दारोगा की तहरीर पर हाईवे जाम करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
