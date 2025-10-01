Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई-उन्नाव मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, मामा-भांजे की मौत

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:16 PM (IST)

    उन्नाव में बांगरमऊ क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात वर्षीय बालक और उसके मामा की मौत हो गई। यह हादसा हरदोई-उन्नाव मार्ग पर आलमपुर रेतवा गांव के पास हुआ जहाँ एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई जिससे यह दुखद घटना घटी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरदोई-उन्नाव मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, मामा-भांजे की मौत

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बांगरमऊ क्षेत्र के हरदोई-उन्नाव मार्ग पर आलमपुर रेतवा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित हो दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में सात वर्षीय बालक की माैके पर व बाइक चला रहे उसके चचेरे मामा की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठे चचेरे नाना का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांगरमऊ क्षेत्र के नौनिहालगंज निवासी रितिक और उसकी पत्नी सोनी दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। रितिक का सात वर्षीय बेटा प्रिंस और 11 वर्षीय बेटी खुशी उर्फ परी कानपुर के अरौल क्षेत्र के इंदलापुर गांव निवासी नाना संतोष शर्मा के पास रहते हैं।

    बुधवार को रितिक के साढ़ू सफीपुर क्षेत्र के मऊ मंसूरपुर गांव निवासी अनिल के भांजे अमित का देवाई कार्यक्रम था। जिसमें शामिल होने के लिए रितिक का बेटा प्रिंस अपने चचेरे नाना नंदकिशोर और चचेरे मामा सागर शर्मा की बाइक पर बैठकर मऊ मंसूरपुर जा रहा था। सागर बाइक पर आलू की बोरी भी बांधे हुए था।

    दूसरी बाइक में पीछे प्रिंस के सगे मामा दीपक शर्मा, मौसी सपना व परी थे। बुधवार दोपहर लगभग 12:30 बजे हरदोई-उन्नाव मार्ग पर बांगरमऊ के ग्राम आलमपुर रेतवा के पास आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश में सागर की बाइक डंपर से टकरा गई।

    बाइक से छिटक कर सात वर्षीय प्रिंस सड़क पर गिर गया। डंपर की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर से टकराने के बाद सागर की बाइक अनियंत्रित हो सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा कर पलट गई।

    हादसे में बाइक चला रहा सागर, पीछे बैठे उसके पिता नंदकिशोर व दूसरी बाइक सवार फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के ग्राम रुस्तमपुर निवासी मुंशीलाल भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस स्वजन व ग्रामीणों की मदद से घायलों को बांगरमऊ सीएचसी पहुंचाया। डाक्टर ने नंदाकिशोर व सागर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से सागर को कानपुर एलएलआर भेजा गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सागर हेलमेट नहीं लगाए था।