    चार दिन बाद कार्यालय खुलेंगे तो टोकन देकर नियंत्रित की जाएगी भीड़, रजिस्ट्री के लिए बढ़ सकता समय

    By Anil Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    उन्नाव में सर्वर रखरखाव के चलते 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री कार्य बाधित रहेगा। निबंधन कार्यालय खुलने पर भीड़ बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। एडीएम ने शासन को पत्र लिखकर रजिस्ट्री कार्यालय का समय बढ़ाने की अनुमति मांगी है, ताकि रात 8 बजे तक कार्य किया जा सके। अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। चार दिन रजिस्ट्री नहीं होगी। 10 नवंबर सोमवार को निबंधन कार्यालय खुलेंगे। चार दिन बाद खुलने से भीड़ बढ़ेगी। इस संभावना को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल टोकन जारी कर भीड़ नियंत्रित करने की योजना बनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों के कार्य का समय बढ़ाने के संबंध में शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिल जाएगी तो कार्यालय बंद करने का समय बढ़ा कर आठ बजे तक किया जाएगा।

    स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल प्रयुक्त एनआइसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर स्थानांतरित किया जाना है। इससे आज शनिवार 08 से 11 नवंबर मंगलवार तक चार दिन सर्वर पर रख-रखाव एवं स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा इससे रजिस्ट्री नहीं होगी।

    जिससे आनलाइन लेखपत्र पंजीकरण एवं अन्य आवेदनों का कार्य अस्थायी रूप से ठप रहेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। औसतन जिले में प्रतिदिन जिले में दो सौ से तीन सौ रजिस्ट्री होती हैं। चार दिन बाद रजिस्ट्री शुरू होंगी तो भीड़ भी बढ़ेगी।

    एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन दिए जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो दो घंटे समय बढ़ा कर रात आठ बजे तक रजिस्ट्री करवाई जाएंगी।

    एडीएम ने निर्देश दिया है कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग सभी अधिकारी और कर्मचारी 10 तथा 11 नवंबर (सोमवार व मंगलवार) को अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर नियमित कार्यालय का कार्य करेगें।