चार दिन बाद कार्यालय खुलेंगे तो टोकन देकर नियंत्रित की जाएगी भीड़, रजिस्ट्री के लिए बढ़ सकता समय

जागरण संवाददाता, उन्नाव। चार दिन रजिस्ट्री नहीं होगी। 10 नवंबर सोमवार को निबंधन कार्यालय खुलेंगे। चार दिन बाद खुलने से भीड़ बढ़ेगी। इस संभावना को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल टोकन जारी कर भीड़ नियंत्रित करने की योजना बनाई है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों के कार्य का समय बढ़ाने के संबंध में शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिल जाएगी तो कार्यालय बंद करने का समय बढ़ा कर आठ बजे तक किया जाएगा।

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल प्रयुक्त एनआइसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर स्थानांतरित किया जाना है। इससे आज शनिवार 08 से 11 नवंबर मंगलवार तक चार दिन सर्वर पर रख-रखाव एवं स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा इससे रजिस्ट्री नहीं होगी।

जिससे आनलाइन लेखपत्र पंजीकरण एवं अन्य आवेदनों का कार्य अस्थायी रूप से ठप रहेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। औसतन जिले में प्रतिदिन जिले में दो सौ से तीन सौ रजिस्ट्री होती हैं। चार दिन बाद रजिस्ट्री शुरू होंगी तो भीड़ भी बढ़ेगी।