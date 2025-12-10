Unnao: 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, 69 स्थानों पर लगाए जाएंगे बूथ

संवाद सहयोगी, जागरण उन्नाव। नगर में 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान चलेगा। यह जानकारी राजधानी मार्ग स्थित न्यू पीएसची के प्रभारी डॉ. राजेश चंद्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बार चलने वाले पल्स पोलियो अभियान में यह प्रयास रहेगा कि कोई बच्चा पोलियो की दवा पीने से छूटने न पाए।

जिसके लिए आशा बहुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पल्स पोलियो अभियान को लेकर मंगलवार को न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक समीक्षा बैठक हुई। जिसमें चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश चंद्रा ने बताया कि 14 दिसंबर से अभियान की शुरुआत होगी।