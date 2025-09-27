चोरी के आरोपितों को दबोचने पहुंची पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़, दो गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली

उन्नाव के गंगाघाट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सूरज निषाद नामक एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ मटरू नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चंपापुरवा में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है जहाँ से लाखों के जेवर-नकदी चोरी हुए थे।

जागरण संवाददाता, उन्नाव । गंगाघाट क्षेत्र के गगनीखेड़ा में शुक्रवार देर रात आरोपितों को दबोचने पहुंची पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सूरज निषाद पुत्र जगन्नाथ निवासी मनसुखखेड़ा चंपापुरवा के पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं, आरोपित सुरेंद्र उर्फ मटरू पुत्र स्व. सिद्धनाथ निवासी चंपापुरवा को गिरफ्तार किया गया है।

स्वीकर कर ली चोरी की वादरदात सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि आरोपियों ने बुधवार देर रात चंपापुरवा की रहने वाली सुशीला पत्नी लल्लू के सूने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये कीमत के सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी करने की घटना स्वीकार कर ली है।