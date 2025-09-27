Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोरी के आरोपितों को दबोचने पहुंची पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़, दो गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:56 AM (IST)

    उन्नाव के गंगाघाट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सूरज निषाद नामक एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ मटरू नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चंपापुरवा में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है जहाँ से लाखों के जेवर-नकदी चोरी हुए थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में दो गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव । गंगाघाट क्षेत्र के गगनीखेड़ा में शुक्रवार देर रात आरोपितों को दबोचने पहुंची पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सूरज निषाद पुत्र जगन्नाथ निवासी मनसुखखेड़ा चंपापुरवा के पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं, आरोपित सुरेंद्र उर्फ मटरू पुत्र स्व. सिद्धनाथ निवासी चंपापुरवा को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वीकर कर ली चोरी की वादरदात

    सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि आरोपियों ने बुधवार देर रात चंपापुरवा की रहने वाली सुशीला पत्नी लल्लू के सूने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये कीमत के सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी करने की घटना स्वीकार कर ली है।

    CCTV में देखे गए थे दोनों आरोपी

    दोनों चोर सीसीटीवी की फुटेज में देखे गए थे। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक सब्बल, एक तमंचा, कारतूस (नाल में फंसा हुआ) और चोरी के सोने चांदी के जेवरात, नकदी बरामद किया गया है। सूरज पर गंगाघाट कोतवाली में 17 मुकदमे और सुरेंद्र उर्फ मटरू पर पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।