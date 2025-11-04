उन्नाव में सर्राफा दुकान में चोरी करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल
उन्नाव के बारासगवर क्षेत्र में सराफा दुकान में चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा गिरफ्तार हो गया, जबकि तीसरा भागने में सफल रहा। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए जेवर और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बारासगवर क्षेत्र में सराफा दुकान से चोरी में शामिल बाइक सवार तीन बदमाशों से सोमवार रात करीब डेढ़ बजे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को दौड़ाकर पकड़ लिया गया।
तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने घायल बदमाश व उसके साथी के पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवर व कुछ नकदी बरामद की है। फरार आरोपित की तलाश की जा रही है।
बारासगवर क्षेत्र के कस्बा ऊंचगांव में 25 अक्टूबर की रात चोरों ने सराफा दुकान को निशाना बना लाखों कीमत के जेवर पार कर दिए थे। राजफाश में लगी पुलिस बारासगवर क्षेत्र के जगतपुर नहर मार्ग पर सोमवार देर रात संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान एक बाइक आती दिखी। पुलिस ने बाइक रोकने की कोशिश की तो बैठे एक युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव के जवाबी फायरिंग की। बाएं पैर में गोली लगने एक बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम इमाद कुरैशी पुत्र महताब कुरैशी निवासी जाजमऊ थाना गंगाघाट व दूसरे साथी ने अपना नाम एकलव्य उर्फ अमन पुत्र अजय मोहन निषाद उम्र करीब निवासी सिद्धनाथ घाट थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर बताया।
तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बीघापुर सीओ मधुपनाथ मिश्र ने बताया कि घायल बदमाश इमाद कुरैशी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर व साथियों पर पुलिस पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोनों बदमाशों ने सराफा दुकान में चोरी की बात स्वीकार की है।
