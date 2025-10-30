उन्नाव में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बेहटामुजावर क्षेत्र में कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपित की बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर साथी भाग निकला। पुलिस भागे आरोपित की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेहटा मुजावर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार पुलिस टीम के साथ बुधवार रात करीब 11 बजे गोसा नहर पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक से दो युवक आते दिखे। संदेह होने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक रोककर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। खुद का बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई।