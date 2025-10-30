उन्नाव में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार; पैर में लगी गोली
उन्नाव में पुलिस और एक चोरी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बेहटामुजावर क्षेत्र में कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपित की बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर साथी भाग निकला। पुलिस भागे आरोपित की तलाश कर रही है।
बेहटा मुजावर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार पुलिस टीम के साथ बुधवार रात करीब 11 बजे गोसा नहर पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक से दो युवक आते दिखे। संदेह होने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक रोककर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। खुद का बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई।
वहीं साथी मौके से भाग निकला। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम निसार उर्फ चांद निवासी मधौकी थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर बताया। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आरोपित निसार बेहटामुजावर क्षेत्र में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसने माखनखेड़ा प्राइमरी विद्यालय से टैब चोरी करने और बेहटा व गोसाकुतुब कस्बों की दुकानों से नकदी चोरी करने की बात स्वीकार की है।
