    उन्नाव में अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, दो के सिर व सीने में दाग दी गोली

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    उन्नाव में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दो युवकों को गोली मार दी। दही क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते भोला सिंह को सिर में गोली मारी गई, जबकि सदर क्षेत्र में 15 लाख के लेनदेन में सचिन विमल को सीने में गोली मारी गई। दोनों घायलों को कानपुर रेफर किया गया है और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। पुलिस के डर को ताक पर रखकर मंगलवार रात अपराधियों ने दो युवकों पर गोली दागकर खाकी को खुली चुनाैती दे डाली। दही क्षेत्र में दीपावली त्योहार पर जुआ खेलने के दौरान हुई मारपीट व फायरिंग के मामले में पुलिस से शिकायत करने की खुन्नस व वर्चस्व को लेकर मंगलवार रात आठ बजे मवेशियों को चारा दे रहे रायपुर बुजुर्ग गांव निवासी 35 वर्षीय भोला सिंह के सिर में सटाकर गोली मार दी गई, जबकि सदर क्षेत्र में 15 लाख रुपये के लेनदेन में 25 वर्षीय सचिन विमल को घर में बुलाकर चाय-नाश्ता कराने के दौरान दोस्त से दुश्मन बने भूपेंद्र वर्मा ने सीने में तमंचा सटाकर गोली मार दी।

    एक को देखकर एसपी जिला अस्पताल से लौटे थे कि दूसरा पीछे से दूसरा पहुंच गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर कानपुर एलएलआर रेफर किया गया है। दोनों घटनाएं आधे घंटे के अंतराल में हुईं। एसपी ने पुलिस टीमें गठित कर शीघ्र आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश संबंधित थाना पुलिस को दिए हैं।

    प्रकरण एक: दही क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग निवासी 35 वर्षीय भोला सिंह पुत्र रामबहादुर मंगलवार रात लगभग आठ बजे बजे मवेशियों को चारा दे रहा था। भोला के अनुसार इसी बीच गांव का कोमल यादव, झंझरी निवासी मिठल्ले व एक अन्य अनुसूचित जाति के युवक के साथ पहुंचा और उसे पीटने लगा।

    शोर मचाने पर सिर में गोली मारकर भाग निकले। गोली की आवाज सुन स्वजन भागकर घर से बाहर निकले तो भोला को खून से लथपथ देख चीख पड़े। झटपट जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे तुरंत कानपुर एलएलआर रेफर कर दिया गया।

    पुलिस को दिए गए वीडियो रिकार्डेड बयान में बताया कि दीपावली त्योहार कोमल ने उस पर फायरिंग कर दी थी। जिसको लेकर थाना में तहरीर दी थी। इसी बात की खुन्नस मान रहा था। मंगलवार रात वह साथियों के साथ पीछे से आया और तमंचे से सिर में सटाकर गोली मार दी।

    ग्रामीणों के अनुसार, भोला सिंह की गांव में चक्की है। कई लोग अक्सर उसकी चक्की पर आकर बैठते थे, जो कोमल को पसंद नहीं था। दीपावली त्योहार पर जुआ खेलने के दौरान दोनों में विवाद व फायरिंग हुई थी।

    भोला के तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। पुलिस से शिकायत की खुन्नस में कोमल यादव ने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।

    प्रकरण दो: मूलत: दही क्षेत्र के मवई गांव निवासी शिवप्रसाद विमल दुबई में रहकर नौकरी करते हैं। उनका एक मकान सदर क्षेत्र के पीतांबर नगर में भी है। जहां उनका इकलौता बेटा 26 वर्षीय सचिन विमल अपनी दो बहन व मां के साथ रहता है। सचिन के अनुसार वह मौजूदा समय में विनायका एजेंसी में सर्वेयर है। यह एजेंसी प्राइवेट बैंकों के सत्यापन का कार्य करती है।

    बताया कि सदर क्षेत्र के ही मोतीनगर निवासी भूपेंद्र वर्मा उसका जिगरी दोस्त था। उसने पीडी नगर में एक जमीन दिलवाई थी। रजिस्ट्री होने के बाद उस जमीन पर दूसरे का कब्जा मिला। इस जमीन को लेने में वह वर्ष 2021 से अब तक धीरे-धीरे कर भूपेंद्र को 15 लाख रुपये दे चुका था।

    जमीन फंस जाने पर जब रुपये मांगे तो वह टाल-मटोल करने लगा। कई बार पुलिस के पास गया पर किसी ने एक नहीं सुनी।फरवरी में बहन सोनम की शादी है। शादी की तैयारी के लिए रुपयों की जरूरत होने पर वह लगातार भूपेंद्र से रुपये मांग रहा था।

    मंगलवार शाम सात बजे भूपेंद्र ने उसे अपने घर मोतीनगर बुलाया। करीब एक घंटे बात करने के दौरान चाय-नाश्ता कराया। इसी बीच कमर से तमंचा निकाला और सीने में सटाकर गोली मार दी। दाहिनी ओर से घुसी गोली पीछे पीठ से निकल गई। खून से लथपथ हालत में वह भागा और दोस्त सुभाष को फोन कर जानकारी दी।

    सुभाष ने किसी तरह उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने सीने में दाईं ओर से गोली मारे जाने व पीठ से निकल जाने की पुष्टि की। हल्की सांसें ले रहे सचिन ने बताया कि उसने जिला अस्पताल चौकी जाकर दारोगा से अपनी पीड़ा बताई थी। यह बात भूपेंद्र को पता चल गई थी।

    इस पर उसने कहा था कि जितनी बार पुलिस के पास जाना चाहों, चले जाओं, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। एसपी जयप्रकाश सिंह ने दोनों घटनाओं में पुलिस टीमें गठित कर आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए है। एसपी ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

