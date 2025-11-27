Unnao News: कल्याणी नदी पर बनेगा आरसीसी पुल, शासन से मिली मंजूरी

Language
    कल्याणी नदी पर बनेगा आरसीसी पुल, शासन से मिली मंजूरी

    उन्नाव में कल्याणी नदी पर आरसीसी पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें आवागमन में सुविधा होगी। यह पुल क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। शासन ने तेजापुर से कटरी अलीपुर वाया मढ़ापुर संपर्क मार्ग पर किमी दो पर माढ़ापुर के निकट कल्याणी नदी पर आरसीसी सेतु की मंजूरी दे दी है।

    इसके लिए 4,95,05000 रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। पहली किश्त के रूप में 2.20 करोड़ जारी कर दिए हैं। नदी पर आठ मीटर लंबा व पांच मीटर चौड़ा पुल बनेगा। जिसकी ऊंचाई पांच मीटर होगी।

    इसके साथ ही पुल के आसपास पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन निर्माणखंड-प्रथम के अधिशाषी अभियंता सुबोध कुमार ने बताया कि जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

