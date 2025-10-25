Language
    उन्नाव में युवक की ईंट से सिर कुचल कर हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:07 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की तलाश जारी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव सदर क्षेत्रकेशेखपुरके निकट नशेबाजी को लेकर हुए विवाद के दौरान रात करीब साढ़े 11 बजे बेखौफ हमलावरों ने उन्नावशुक्लागंज मार्ग पर 35 वर्षीय युवक की ईंटों से कुचल कर हत्या कर दी। घटना के करीब आधा घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची सकी।

    इस बीच हमलावर आराम से भाग निकले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपीजयप्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटना की छानबीन शुरू की। इधर पुलिस ने एक हमलावर को जिला अस्पताल से दबोच लिया है।

    अचलगंज क्षेत्र के गांव भैसईनौबस्ता निवासी 35 वर्षीय सुखेंद्र सिंह चौहान उर्फ संजय सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह शेखपुर क्षेत्र स्थित शुक्ला के मकान में भाई अक्षत सिंह के साथ किराये पर रहता था। कुछ दिन पूर्व सुखेंद्र के पैर की हड्डी टूट गई थी, इससे उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा था। वह शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे घर के पास घूम रहा था। तभी उन्नावशुक्लागंज मुख्य मार्ग पर उत्तम हास्पिटल के सामने स्थित एक गुमटी दुकान लगाने वाले युवकों से उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

    बात इतनी बढ़ी कि गाली गलौज से हाथापाई की नौबत आई। तभी गुमटी दुकानदार सज्जन व दो अन्य अज्ञात युवकों ने उसे पकड़ कर ईंटों से हमला बोल सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। घटना के करीब आधा घंटे बाद पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ हालत में पड़े सुखेंद्र को अस्पताल ले जाती उससे पहले ही उसकी मौतहो चुकी थी।

    एसपी जय प्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ दीपक यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की छानबीन शुरू करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के दौरान हमलावर युवकों में एक के हाथ में चोट लग गई। इससे वह अपने अन्य साथियों के साथ मलहम पट्टी कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। तभी पुलिस भी जिला अस्पताल में पहुंची।

     संदेह होने पर युवक से पूछताछ की और फिर उसे संदेह के आधा पर उठा कर कोतवाली लेकर चली गई। दिवंगत युवक के भाई अक्षत ने कोतवाली में सज्जन व दो अज्ञात युवकों के खिलाफ भाई की हत्या किए जाने की तहरीर दी है।कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार कुशवाहानेबतायाकिछानबीनकी जा रही है।

    एसपी जय प्रकाश सिंह ने नशेबाजी को लेकर युवकों के बीच विवाद का मामला है। जिसमें एक पक्ष के द्वारा युवक की ईंट से कुचल कर हत्या की बात सामने मामले की छानबीन जारी है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।