उन्नाव में सिर पर सरिया मारकर युवक की हत्या, पड़ोसी समेत पांच नामजद

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के नूरुद्दीन नगर निवासी 24 वर्षीय सुफेल की पड़ोसी रहमत अली से मामूली विवाद को लेकर कई दिनों से खुन्नस चल रही थी। बुधवार रात सुफेल घर के बाहर आग ताप रहा था। इसी बीच रहमत अली चार अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे और पैर से आग को बुझाकर तितर-बितर कर दिया। सुफेल के विरोध किया तो डंडों से उसे पर हमला कर दिया। इसी बीच रहमत अली ने सिर पर सरिया से वार कर दिया, जिससे सुफेल जमीन पर गिर गया।

बेहोशी हालत में स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए इलाज के दौरान गुरुवार सुबह सात बजे उसकी मौत हो गई। स्वजन शव को जिला अस्पताल से लेकर घर चले गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी आरोपितों के घर दबिश दी पर कोई नहीं मिला।