पुलिस मुठभेड़ में पड़ोसी का हत्यारोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी; सरिया मारकर की थी हत्या

पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के नूरुद्दीनगर में अलाव तापने के दौरान आग बुझा देने को लेकर हुए विवाद में तुफैल के सिर पर डंडा व सरिया मारकर पड़ोसी मोहम्मद अली उर्फ रहमत ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी। शुक्रवार तड़के आरोपित रहमत को पुलिस ने घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

तुफैल बुधवार रात घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रहा था। इसी बीच पड़ोसी रहमत अली चार अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और पैर से अलाव की आग को बुझा दिया। तुफैल ने विरोध किया तो डंडा व सरिया से उस पर हमला कर दिया।

इसी बीच रहमत अली ने सिर पर सरिया से वार कर दिया था, जिससे तुफैल गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेहोशी हालत में स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए थे जहां गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रहमत अली व उसके साथियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश कर रही थी।

शुक्रवार तड़के लगभग तीन बजे पुलिस को सूचना मिली सदर के रघुनाथखेड़ा के पास बाग में आरोपित मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी कर रहमत को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया।

आरोपित रहमत अली के बाएं पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल होकर गिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल आरोपित के पास एक तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं।