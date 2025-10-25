उन्नाव में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के शेखपुर में शुक्रवार रात युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या करने वाले आरोपित की शनिवार तड़के पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है।

अचलगंज क्षेत्र के गांव भैसई नौबस्ता निवासी 35 वर्षीय सुखेंद्र सिंह चौहान उर्फ संजय सिंह शेखपुर क्षेत्र में अपने भाई अक्षत सिंह के साथ किराये पर रहता था। कुछ दिन पूर्व सुखेंद्र के पैर की हड्डी टूट गई थी, इससे उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा था। वह शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे घर के पास घूम रहा था।

तभी उन्नाव शुक्लागंज मुख्य मार्ग पर उत्तम हास्पिटल के सामने स्थित एक गुमटी रखे युवक सज्जन से उसका विवाद हो गया। सज्जन ने दो युवकों की मदद से सुखेंद्र के सिर में ईंट से कई वारकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपित सज्जन की तलाश कर रही थी।