'सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तो इलाज क्या...?' साक्षी महाराज ने किस नेता पर साधा निशाना?

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सांसद डॉ. सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने बांग्लादेश की घटना को लेकर एक बार हिंदुस्तान को ''हिदू राष्ट्र'' घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की बहुत बुरी स्थिति है ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्सी के लोभ में इस देश का बंटवारा कर दिया। ''जिन्ना'' ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते इसलिए पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान व बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुस्तान को ''हिंदू राष्ट्र'' घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों ने इसे अहमियत नहीं दी।

सभी जातियों के लिए अलग-अलग राष्ट्र हैं। केवल सारे राष्ट्रों में हिंदुओं के रहने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता।सांसद साक्षी महाराज मंगलवार को अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान देश में दो नमूने हैं का समर्थन किया। उन्होंने सपा मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव एसआइआर का मीडिया पर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से वोट बढ़ाने के निर्देश दे रखे हैं।

यह उनकी दोहरी राजनीति का परिचायक है। सांसद ने राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी से उल्लू की तुलना कर डाली। उन्होंने कहा कि मेरा तो कहना है कि राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।

क्योंकि वह विदेश में जाकर भारत सरकार, मोदी की निंदा करते -करते वहभारत की निंदा भी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये वही भारत है जहां सुई भी विदेश से आया करती थी और आज भारत कहां से कहां पहुंच गया।