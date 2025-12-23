Language
    उन्नाव में घने कोहरे के कारण मिनी ट्रक और डंपर के बीच टक्कर, खलासी की मौत

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अजगैन क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के मंगलवार तड़के घने कोहरे में मिनी ट्रक डंपर में पीछे से घुस गया। हादसे में गोंडा जिला के करनैलगंज निवासी 45 वर्षीय खलासी शमशुद्दीन की मौत हो गई।

    जबकि चालक इसी जिला के कटरा क्षेत्र के कटरावीर गांव निवासी भोलेनाथ घायल हो गया। केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर सीएचसी नवाबगंज ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    घायल चालक भोलेनाथ ने बताया कि वह जालौन से हरी मटर लादकर करनैलगंज गोंडा जा रहा था। तड़के लगभग पांच बजे वह जिस डंपर के पीछे चल रहा था वह अजगैन के जगदीशपुर गांव के पास लिंक मार्ग की ओर मुड़ गया।

    कोहरा अधिक होने से वह स्थित को भांप नहीं सका और डंपर में उसका मिनी ट्रक पीछे से टकरा गया। खलासी शमशुद्दीन की मौत की सूचना घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। दो बेटे जुनैद व जैद, बेटी अलखिया बानो व अलसिफा के अलावा पत्नी मोमिना बानो बेहाल हो गईं।

    अजगैन प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि चालक व खलासी मिनी ट्रक के केबिन में फंसे थे। हादसे की सूचना मिलने के 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद दोनों को केबिन से बाहर निकाला।

    खलासी को सीएचसी में मृत घोषित कर दिया गया। चालक का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर मौके से भाग निकला है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    कंटेनर में फंसकर 15 मीटर तक घिसटा, हेलमेट ने बचा ली जान

    आसीवन: कानपुर नगर के बर्रा छह निवासी 41 वर्षीय महेंद्र कुमार औरास ब्लाक में सफाईकर्मी तैनात है। मंगलवार शाम लगभग छह बजे वह बाइक से घर लौट रहा था। लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर मियागंज चौराहे पर पंजाब से कोलकाता जा रहे कंटेनर की चपेट में आ गया।

    कंटेनर में फंसकर बाइक के साथ वह 15 मीटर दूर तक घिसटता चला गया। हेलमेट लगाने होने से सिर में गंभीर चोट नहीं आई। जिससे उसकी जान बच गई। शरीर में अन्य चोटें आने पर उसे सीएचसी मियागंज ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    कोहरे में ट्रक ने लोडर में पीछे से मारी टक्कर

    गंजमुरादाबाद : संभल जिला निवासी नूरैन ट्रक में गन्ने का बुरादा लोडकर जा रहा था। सोमवार रात दो बजे बांगरमऊ क्षेत्र में हरदोई- उन्नाव मार्ग पर गांव सुलतानपुर के पास घने कोहरे में ट्रक आगे चल रहे लोडर में टकरा गया। दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए।गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।