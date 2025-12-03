घर में खाना खाया, शराब पी फिर कर दी युवक की हत्या, हत्यारे की तलाश कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अचलगंज क्षेत्र के बड़ौरा में घर के अंदर युवक की साबड़ से सिर में वारकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह पड़ोसियों को इसकी जानकारी हुई। शव के आसपास शराब की खाली बोतल व खाने की वस्तुएं पड़ी मिलीं।

अंदेशा है कि कोई परिचित घर के अंदर पहुंचा युवक के साथ खाना खाया, शराब पी और फिर उसकी हत्या कर दी। खून से सना साबड़ भी पुलिस को वहीं पड़ा मिला। जांच की जा रही है। अचलगंज क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी 40 वर्षीय मानव कुमार की पत्नी दो दिन पहले बच्चों के साथ रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। मानव घर पर अकेला था। दो दिन से उसके घर से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा तो खून से लथपथ शव देख सन्न रह गए।