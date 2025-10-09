उन्नाव : रिश्तेदार के घर गई पत्नी, पति ने दीवार की खिड़की से लटककर दी जान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के कुबेरखेड़ा में मछली विक्रेता ने छोटे भाई के खंडहरनुमा घर की दीवार पर लगी खिड़की से लटककर जान दे दी। पुलिस ने पारिवारिक कलह में खुदकुशी का अंदेशा जताया है। स्वजन शव देख बेहाल हैं।

सदर क्षेत्र के ग्राम कुबेरखेड़ा मजरा पतारी निवासी 55 वर्षीय कैलाश कश्यप बाजार में मछली बेचने का काम करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद कैलाश ने घर के बगल में छोटे भाई राजकुमार के खंडहरनुमा घर पहुंचा और वहां दीवार की खिड़की से गमछे का फंदा बना जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के समय घर में अकेला था। पत्नी सुशीला छोटी बेटी सोनम के साथ एक सप्ताह पहले कानपुर रिश्तेदार के घर गई थी।