उन्नाव : रिश्तेदार के घर गई पत्नी, पति ने दीवार की खिड़की से लटककर दी जान
उन्नाव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार के घर जाने के बाद दीवार की खिड़की से लटककर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी के जाने से आहत होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के कुबेरखेड़ा में मछली विक्रेता ने छोटे भाई के खंडहरनुमा घर की दीवार पर लगी खिड़की से लटककर जान दे दी। पुलिस ने पारिवारिक कलह में खुदकुशी का अंदेशा जताया है। स्वजन शव देख बेहाल हैं।
सदर क्षेत्र के ग्राम कुबेरखेड़ा मजरा पतारी निवासी 55 वर्षीय कैलाश कश्यप बाजार में मछली बेचने का काम करता था।
बुधवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद कैलाश ने घर के बगल में छोटे भाई राजकुमार के खंडहरनुमा घर पहुंचा और वहां दीवार की खिड़की से गमछे का फंदा बना जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के समय घर में अकेला था। पत्नी सुशीला छोटी बेटी सोनम के साथ एक सप्ताह पहले कानपुर रिश्तेदार के घर गई थी।
पति की मौत की सूचना पर रात में ही घर पहुंची और शव देख बेहाल हो गई। पिता की मौत से चार बेटी व दो बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है। दिवंगत के बड़े बेटे विशाल ने बताया कि वह अपने भाई ब्रजेश के साथ मुंबई में रहकर मछली का कारोबार करता है। पिता नशे के लती थे। हल्का प्रभारी राम आंनद पटेल ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने पारिवारिक कलह में कैलाश द्वारा खुदकुशी करने की आशंका जताई है।
