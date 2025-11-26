Language
    उन्नाव में हैवानियत: पत्नी से बात करने के शक में बीडीसी के पति की बांके से नाक काटी; आंखें निकली बाहर, मौत

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक खौफनाक वारदात हुई। पत्नी से बातचीत के शक में एक बीडीसी सदस्य के पति की निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावर ने उसकी नाक काट दी और आंखें निकाल दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत है।

    पत्नी से बात करने के शक पर बीडीसी के पति को बांका से काट डाला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आसीवन क्षेत्र के कूरेमऊ गांव में पत्नी से बात करने के शक पर मंगलवार रात लगभग आठ बजे पड़ोसी युवक ने गांव के क्लीनिक पर दवा लेने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता देवी के किसान पति अरविंद से पहले गाली-गलौज की फिर उलाहना देते हुए बांके से चेहरे व सिर पर तीन से चार वार कर दिए। जिससे नाक कटने के साथ ही आंखें बाहर आ गई।

    सीएचसी मियागंज में डाक्टर ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया। गांव में हुई वारदात से सनसनी फैल गई। आरोपित के गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सात जगहों पर दबिश दी। परिवार के कुछ लोगों को थाना लाकर पूछताछ शुरू की है। एएसपी, सीओ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए हैं।

    आसीवन क्षेत्र के गांव कूरेमऊ निवासी 47 वर्षीय अरविंद कुमार की पत्नी अनीता देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। मंगलवार रात आठ बजे अरविंद घर से 20 मीटर दूर गांव में ही क्लीनिक चलाने वाले रसूलाबाद निवासी राजेश खन्ना के पास दवा लेने पहुंचे।

    अरविंद के बड़े भाई रोशनलाल के अनुसार इसी क्लीनिक पर कुछ देर बाद उसका पड़ोसी रामनिवास भी पहुंच गया। पत्नी से अरविंद की बातचीत होने के शक पर उसने पहले अरविंद को गालियां दी फिर इसी बात की उलाहना देकर बांका से सिर व चेहरे पर तीन से चार वार कर दिए। जिससे अरविंद की नाक कटने के साथ ही आंखें बाहर आ गई।

    अरविंद के जमीन पर गिरते ही आरोपित वहां से भाग निकला। शोर सुन घर से अन्य स्वजन आए और ग्रामीणों की मदद से अरविंद को लेकर सीएचसी मियागंज पहुंचे।

    डाक्टर ने जांच के बाद अरविंद को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि दिवंगत अरविंद के बड़े भाई रोशनलाल ने तहरीर दी है।मामाले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को पकड़ा जाएगा।