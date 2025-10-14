पिज्जा केव की आड़ में चल रहा था खेल, पुलिस मौके पर पहुंची तो सामान देख पकड़ लिया माथा
उन्नाव में पिज्जा केव की आड़ में चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ हुआ। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से दो हुक्के बरामद किए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसे जल्द ही जेल भेजा जाएगा।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। पिज्जा केव की आड़ में संचालक हुक्का बार चला रहा था। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रचलित हुआ तो पुलिस ने दबिश देकर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो हुक्का बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
सदर क्षेत्र के गदनखेड़ा बाईपास के पास स्थित क्लाउड पिज्जा केव (कैफे) संचालित है। यहां पर हुक्का पिलाने एक वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। सदर कोतवाल संजीव कुशवाहा ने कैफे में दबिश दी तो कुछ लोग अंदर बैठकर हुक्का पीते मिले। पुलिस ने मौके से संचालक सदर क्षेत्र के मोहल्ला कल्याणी निवासी ऋतिक को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने उसके कब्जे से दो हुक्के बरामद किए हैं। कोतवाल संजीव कुमार ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर जांच कर कारवाई की गई है। पकड़े गए आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को जेल भेजा जाएगा।
