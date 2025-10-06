Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व प्रधान ने बेटे ने पूर्व BDC को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, जमीन को लेकर था विवाद

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    उन्नाव के औरास क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में पूर्व बीडीसी करन यादव की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने लाठियों से पीट-पीटकर उन्हें मार डाला। परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बाजार की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर विवाद था जिसके चलते यह घटना हुई। करन यादव बाजार के मालिक थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुरानी रंजिश में पूर्व बीडीसी को पीटकर मार डाला।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। औरास क्षेत्र की साप्ताहिक बाजार में पूर्व बीडीसी को पूर्व प्रधान ने बेटे, भतीजे व एक अन्य के साथ घेरकर लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला। स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस सभी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बाजार की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर घटना होने की बात सामने आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूराचांद गांव के मजरा मर्दन खेड़ा गांव निवासी पूर्व बीडीसी 50 वर्षीय करन यादव रविवार रात मोबाइल बनवाने के साथ साप्ताहिक बाजार गए थे। जहां पूर्व की रंजिश में बिसवल के पूर्व प्रधान व डल्लूखेड़ा गांव निवासी वीरेंद्र यादव उसके बेटे व भतीजे समेत चार लोगों ने सरिया व डंड़ों से जमकर पीटा।

    जिससे वह मरणासन्न हो गए। स्वजन उन्हें सीएचसी औरास ले गए। वहां देर रात उनकी मौत हो गई। बेटे शुभम यादव ने तहरीर देकर बताया कि उसके पिता बिसवल गांव की साप्ताहिक बाजार के मालिक हैं। इस जमीन पर पूर्व प्रधान भी अपना हिस्सा होने की बात कह पिता से रंजिश मानता चला आ रहा है।

    इसी रंजिश में हत्या कर दी। बताया कि करीब एक सप्ताह पहले भी पूर्व प्रधान ने बाजार आकर गाली-गलौज की थी। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव उसके बेटे अमित, भतीजे सर्वेश व पप्पू पुत्र छोटे के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।