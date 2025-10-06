पूर्व प्रधान ने बेटे ने पूर्व BDC को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, जमीन को लेकर था विवाद

उन्नाव के औरास क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में पूर्व बीडीसी करन यादव की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने लाठियों से पीट-पीटकर उन्हें मार डाला। परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बाजार की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर विवाद था जिसके चलते यह घटना हुई। करन यादव बाजार के मालिक थे।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। औरास क्षेत्र की साप्ताहिक बाजार में पूर्व बीडीसी को पूर्व प्रधान ने बेटे, भतीजे व एक अन्य के साथ घेरकर लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला। स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस सभी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बाजार की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर घटना होने की बात सामने आई है।

पूराचांद गांव के मजरा मर्दन खेड़ा गांव निवासी पूर्व बीडीसी 50 वर्षीय करन यादव रविवार रात मोबाइल बनवाने के साथ साप्ताहिक बाजार गए थे। जहां पूर्व की रंजिश में बिसवल के पूर्व प्रधान व डल्लूखेड़ा गांव निवासी वीरेंद्र यादव उसके बेटे व भतीजे समेत चार लोगों ने सरिया व डंड़ों से जमकर पीटा।

जिससे वह मरणासन्न हो गए। स्वजन उन्हें सीएचसी औरास ले गए। वहां देर रात उनकी मौत हो गई। बेटे शुभम यादव ने तहरीर देकर बताया कि उसके पिता बिसवल गांव की साप्ताहिक बाजार के मालिक हैं। इस जमीन पर पूर्व प्रधान भी अपना हिस्सा होने की बात कह पिता से रंजिश मानता चला आ रहा है।