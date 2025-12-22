उन्नाव में शादी की खुशियों में पसरा मातम, पिता की मौत... गमगीन माहौल में बेटी की हुई विदाई

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बेटी की शादी की रस्मों के बीच पिता की मौत से परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सादगी के साथ शादी संपन्न होने और बेटी की विदाई के बाद गमगीन माहौल में पिता का अंतिम संस्कार किया गया। गम के इस माहौल में हर किसी की आंख नम दिखी।

नगर के हटिया मुहल्ला निवासी असलम अंसारी के बेटे दानिश की शनिवार को शादी व रविवार को वलीमा था। रविवार को ही बेटी अरबिया की शादी भी थी। बरात दोपहर करीब एक बजे कन्नौज के ठठिया से आई थी। इसी दौरान पिता असलम अंसारी के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए।

घर के कुछ लोग असलम को लेकर लखनऊ के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां शाम पांच बजे उनकी मौत हो गई। शादी की रस्मों में खलल न पड़े और बेटी की सकुशल विदा करने के लिए स्वजन गम का घूंट पी गए और सादगी के साथ शाम छह बजे बेटी को विदा किया।