Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में शादी की खुशियों में पसरा मातम, पिता की मौत... गमगीन माहौल में बेटी की हुई विदाई

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    उन्नाव के बांगरमऊ में बेटी की शादी की रस्मों के बीच पिता की मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सादगी से शादी संपन्न हुई और बेटी की विदाई क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बेटी की शादी की रस्मों के बीच पिता की मौत से परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सादगी के साथ शादी संपन्न होने और बेटी की विदाई के बाद गमगीन माहौल में पिता का अंतिम संस्कार किया गया। गम के इस माहौल में हर किसी की आंख नम दिखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर के हटिया मुहल्ला निवासी असलम अंसारी के बेटे दानिश की शनिवार को शादी व रविवार को वलीमा था। रविवार को ही बेटी अरबिया की शादी भी थी। बरात दोपहर करीब एक बजे कन्नौज के ठठिया से आई थी। इसी दौरान पिता असलम अंसारी के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए।

    घर के कुछ लोग असलम को लेकर लखनऊ के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां शाम पांच बजे उनकी मौत हो गई। शादी की रस्मों में खलल न पड़े और बेटी की सकुशल विदा करने के लिए स्वजन गम का घूंट पी गए और सादगी के साथ शाम छह बजे बेटी को विदा किया।

    इसके बाद रविवार शाम सात बजे असलम का शव लखनऊ से घर पहुंचा और गमगीन माहौल में रात लगभग नौ बजे शव को दफन किया गया। परिवार के साथ मुहल्ले के लोगों की आंख नम रही। लोग परिवार के धैर्य पर स्तब्ध दिखाई दिए।