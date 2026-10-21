उन्नाव में नीले ड्रम जैसा हत्याकांड! सिलबट्टे से पति का सिर कूचा, प्रेमी के साथ शव बक्से में भरकर हाईवे पर फेंका

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मेरठ में नीले ड्रमकांड के बाद उन्नाव में बक्सा हत्याकांड सामने आया है। मंगलवार दोपहर महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या की। इसके बाद शव को बक्से में भरकर 15 किमी दूर सदर क्षेत्र के ललऊखेड़ा में उन्नाव-लालगंज हाईवे की सर्विस लेन पर फेंक दिया।

शव को जिस लोडर से बक्से को लाया गया, सीसी कैमरों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ा और आरोपितों को बेनकाब कर दिया। हत्यारोपित महिला पहले पति को छोड़ने के बाद इस युवक के साथ आठ साल से पत्नी बनकर गंगाघाट क्षेत्र में रह रही है। पुलिस ने हत्यारोपित महिला, उसके प्रेमी, मददगार एक यू-ट्यूबर व लोडर चालक को हिरासत में लिया है। बक्से को लोडर में लदवाने वाले मजदूरों की तलाश की जा रही है।

गंगाघाट क्षेत्र के भातूफार्म निवासी 28 वर्षीय सोनू सविता मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाता था। आठ साल से वह नेहा नाम की महिला के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा था। नेहा अपने पहले पति को छोड़कर उसके पास आई थी। कुछ समय पहले नेहा की एक अन्य युवक से नजदीकी हो गई। इसको लेकर सोनू से अक्सर उसका विवाद होने लगा।

महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर सोनू को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मंगलवार दोपहर उसने पति के सिर पर सिलबट्टे से वारकर हत्या की और प्रेेमी की मदद से शव को बड़े बक्से में भर दिया। ऊपर कंबल और अन्य सामान रख दिया।

इसके बाद शुक्लागंज के एक यू-ट्यूबर को बुलाकर पूरी कहानी बताई और शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। यू-ट्यूबर ने एक लोडर बुलवाया और 1200 रुपये में बक्सा ललऊखेड़ा के पास ले चलने की बात कह भाड़े पर बुक कर लिया।