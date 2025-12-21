कोहरे के बीच यूपीडा का सुरक्षा घेरा! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ 'कानवाई सिस्टम'

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर हादसों की रोकथाम के लिए यूपीडा की ओर से 18 दिसंबर को कानवाई के जरिए वाहनों को निकालने का आदेश जारी होने के बाद शनिवार को यूपीडा ने लखनऊ के रेवरी टोल से कानवाई सिस्टम लागू किया।

भारी वाहनों को कतारबद्ध कर यूपीडा का एक पेट्रोलिंग वाहन आगे व एक पीछे चला। इन वाहनों को बांगरमऊ सीमा पार कराई गई। इसके बाद कानपुर, कन्नौज, इटावा समेत अन्य जिलों की यूपीडा टीम ने भारी वाहनों को आगरा टोल पार कराया।

हसनगंज क्षेत्र के यूपीडा के मुख्य सुरक्षाधिकारी आरके चंदेल ने बांगरमऊ क्षेत्र के मुख्य सुरक्षाधिकारी प्रभात अवस्थी व सहायक सुरक्षाधिकारी अली शेर खान के साथ पेट्रोलिंग व पुलिस की पीआरवी टीम की मदद से शनिवार रात 11:45 बजे लखनऊ के रेवरी टोल प्लाजा पहुंचे।

यहां 60 भारी वाहनों को एक जगह एकत्र किया। इसके बाद सभी को भारी वाहन की लेन से 52 किमी तक बांगरमऊ सीमा किमी संख्या 238 पार कराई। इसके बाद कन्नौज की टीम ने उन्हें अपनी सीमा पार कराया। अन्य जनपदों की यूपीडा टीम ने इसी तरह वाहनों को आगरा टोल पार कराया।

इसी तरह दूसरी एसओपी रात लगभग 2.15 बजे तैयार की गई। रेवरी टोल से बांगरमऊ सीमा तक 50 भारी वाहनों को उन्नाव सीमा पार कराई गई। यूपीडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी व कंट्रोल रूम इंचार्ज रमेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कोहरे में हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर कानवाई सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस की मदद से अधिक कोहरे में यह सिस्टम लागू रहेगा। लखनऊ से आगरा तक पड़ने वाले सभी जिलों के मुख्य सुरक्षाधिकारियों को कानवाई सिस्टम से वाहनों को निकाले जाने के निर्देश दिए गए हैं। टोल प्लाजा पर पर लगे पीए सिस्टम, किया जा रहा जागरूक हादसों की रोकथाम के लिए आगरा व लखनऊ टोल पर पीए सिस्टम लगाया गया है। अनाउंसमेट कर वाहनों चालकों को बताया जा रहा है कि आगरा एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा लागू सड़क सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सही लेन में गाड़ी चलाएं।

हमेशा दाई ओर से ओवरटेकिंग करें। देखे कि वाहन चालक को नींद तो नहीं आ रही है, यदि ऐसा हो तो मुंह धुलकर या कुछ देर रुककर या दूसरा चालक वाहन लेकर आगे बढ़े। आपके बच्चे और आपका परिवार आपके इंतजार में है। आपका जीवन अनमोल है।