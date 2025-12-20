'साहब, मैं जिंदा हूं...', उन्नाव में SDM के सामने पहुंचा बुजुर्ग, मामला जान अफसर भी रह गए हैरान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायत सुनी। तमाम फरियादी ऐसे भी रहे जिन्होंने बताया कि पूर्व में शिकायत की थी फिर कार्रवाई नहीं हुई। पुरवा में एडीएम न्यायिक के सामने पहुंचे एक वृद्ध ने कहा कि साहब मैं जिंदा हूं...लेखपाल ने मृत दर्शाकर वरासत दर्ज कर दी। मैं जीवित हूं यह साबित करने को तहसील के चक्कर लगा रहा हूं। एडीएम ने तहसीलदार को जांच करने का निर्देश दिया। तो सफीपुर में चाचा के साथ पहुंचे 12 वर्षीय बालक ने डीएम को बताया कि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है 12 बिस्वा जमीन है उस पर गांव के लोग कब्जा किए हैं। शिकायतों के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। डीएम ने एसडीएम को मौके पर जाकर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया।

डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता और एसपी जयप्रकाश की मौजूदगी में सफीपुर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस हुआ। डीएम एसपी को पीड़ा सुनाने के लिए सर्दी के बाद भी फरियादियों की भारी भीउ़ रही। 188 शिकायतें सुनकर सात का मौके पर निस्तारित कराया। अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को देकर अधिकारियों को तय समय में निस्तारित करने का निर्देश दिया।

गौरिया कला निवासी स्वर्गीय डंमर का 12 वर्षीय पुत्र अर्जुन अपने चाचा रामजीवन के समाधान दिवस में पहुंचा उसने डीएम और एसपी को बताया दो वर्ष का था तब पिता और सात वर्ष की आयु में मां की मौत हो गई थी। उसके पिता की 12 बिस्वा भूमि पर गांव के लाेग कब्जा किए हैं। डीएम ने एसडीएम को मौके पर जाकर निस्तारण करने को कहा।

सदर तहसील के गांव हिंदू खेड़ा निवासी रामप्रताप समेत दस लोगों गांव के मंदिर तक जाने वाले पुराने खड़ंजे को उखाड़ आवास मिलने, नया खेड़ा निवासी रामजीवन ने आवंटन में मिली भूमि पर कब्जा के लिए दस प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कब्जा न दिलाए जाने, ककरौरा निवासी सरोजनी देवी ने पति के स्थान पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति कर चौकीदार का मानदेय दिलाने, गांव सैता निवासी अंसार अली ने बताया कि कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से भूमि संख्या 383/1905 अन्य हिस्सेदारों ने 15 बिस्वा भूमि बेच दी।

रायपुर नेवादा निवासी रामचंद्र ने पिता-माता की मृत्यु हो जाने के बावजूद बराबर हिस्सा न देने की शिकायत की। एसडीएम शिवेंद्र वर्मा, एसीएमओ डा. नरेंद्र , सीओ सोनम सिंह, बीडीओ श्वेता त्रिपाठी, आदि मौजूद रहे। पुरवा तहसील में एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव शिकायतें सुनी।

अकोहरी निवासी सीताराम ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने उन्हें मृत दर्शा वरासत दर्ज कर दी है। जबकि मैं जीवित है। अपने आपको जीवित साबित करने के लिए कई बार लेखपाल के पास गया वह कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। एडीएम ने तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पिंडुरी निवासी नीरज ने बताया कि छह जून को पिता की मौत हो गई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। एडीएम ने 52 शिकायतें सुनकर निस्तारण करने का निर्देश दिया आई। छह मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मनीष द्विवेदी, सीओ तेज बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। हसनगंज तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड 105 शिकायतें सुनकर चार मामलों का त्वरित निस्तारण कराया। एएसपी प्रेमचंद, एसडीएम प्रज्ञा पांडेय, सीओ अरविंद चौरसिया आदि मौजूद रहें।

बांगरमऊ में गांव बदली पुरवा निवासी माता प्रसाद ने शिकायती पत्र देकर बताया कि 9 दिसंबर की सुबह चोरी हुई थी। गांव के ही दो युवकों पर चोरी का शक जता शिकायती पत्र दिया पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

साहब ग्राम प्रधान निरक्षर, पूर्व प्रधान और सचिव कर रहे गोलमाल बांगरमऊ तहसील में सीडीओ कृति राज ने विधायक श्रीकांत कटियार की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याएं सुनी। ग्राम सुप्पापुर निवासी कृष्ण कुमार और रमपुरवा निवासी होरीलाल ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की है।