    सरिया से पीटकर महिला की आंख फोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन-देन में विवाद

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    उन्नाव में पुलिस ने सरिया से पीटकर महिला की आंख फोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दो महीने पहले पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पर जुर्माना लगाया गया है, और शराब ठेके के पास मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र में रुपये के लेनदेन को लेकर दो माह पहले हुए विवाद में महिला की आंख फोड़ने वाले आरोपित को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अन्य की तलाश की जा रही है। कानपुर कर्नलगंज गम्मू खां का हाता में रहने वाले मोहम्मद अहमद पुत्र खैराती माैजूदा समय में परिवार के साथ सदर क्षेत्र के भूरी देवी में रह रहे हैं।

    करीब दो माह पहले रुपये के लेनदेन काे लेकर इसी मुहल्ला के शफीक अहमद समेत अन्य से विवाद हो गया था। आरोपितों ने सरिया डंडा से हमला कर दिया था। बचाने पहुंची पत्नी ताहिरा को भी इस कदर पीटा था कि उसकी आंख फूट गई थी।

    पति मुहम्मद अहमद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी। गुरुवार को आरोपित भूरी देवी मुहल्ला निवासी शफीक अहमद उर्फ छोटे मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेला है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शीघ्र अन्य आरोपितों को पकड़ा जाएगा।

    आर्म्स एक्ट में दोषी पर लगाया जुर्माना

    न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

    बिहार थाना पुलिस ने एक मार्च 2011 को क्षेत्र के विड़ारमऊ गांव के उपेंद्र के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था।

    मुकदमें की विवेचना तत्कालीन एपीओ तारिक खान ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर चार मार्च 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ तारिक खान की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

    ठेका के पास युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो प्रसारित

    सदर क्षेत्र के मुहल्ला दरोगाबाग के पास संचालित शराब ठेके के पास आए दिन जमावड़ा लगता है। नशे में अभद्रता किए जाने की अक्सर शिकायतें आती हैं। गुरुवार को ठेके के बाहर सात से आठ युवकों द्वारा एक युवक को लोहे की राड व डंडों से पीटा गया।

    पिट रहा युवक शोर मचा खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार को मारपीट का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो के आधार पर अज्ञात युवकों पर रिपोर्ट दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है।