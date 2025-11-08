Language
    बाजार में खपाने के लिए रखी नकली 220 बोरी डीएपी बरामद, उन्नाव में हुआ कालाबाजारी का पर्दाफाश

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:23 AM (IST)

    उन्नाव में खाद की बढ़ती मांग के बीच नकली उर्वरक का धंधा फलफूल रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी कर 220 बोरी नकली डीएपी खाद बरामद की। मौके से ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। पूछताछ में पता चला कि खाद लखनऊ से लाकर गांवों में बेची जानी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए जिले में नकली उर्वरक का धंधा फल फूल रहा है। शुक्रवार रात करीब साढ़े 12 बजे जिला कृषि अधिकारी शशांक चौधरी ने दही औद्योगिक क्षेत्र के पीछे एक खाली पड़े शेड के नीचे छापेमारी की। जहां भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की है।

    छापेमारी के दौरान मौजूद लोग कथित खाद की पैकिंग को लोडर पर लाद रहे थे। छापे के दौरान कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकले। जबकि, कृषि अधिकारी के साथ मौजूद टीम ने पिकअप ड्राइवर और क्लीनर को दबोच लिया।

    उन्होंने बताया कि बरामद कथित खाद की 220 बोरियों से लदी लोडर को दही थाना पुलिस के सिपुर्द कर दिया है। पकड़े गए चालक क्लीनर कोई स्पष्ट जानकारी न देकर भ्रमित कर रहे थे। जिसके चलते उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि बरामद खाद लखनऊ की तरफ से लाकर दूर दराज के गांवों में खाद की समस्या का फायदा उठाते हुए खपाई जा रही है। पकड़े गए चालक परिचालक ने खाद की बाेरियां रायबरेली ले जाने की बात कही है। थानाध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि पूछताछ की जा रही है।