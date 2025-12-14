आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 10 गाड़ियां आपस में टकराईं, बस चालक समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह कोहरे ने कहर बरपाया। बेहटा मुजावर क्षेत्र में निर्माणाधीन इंटरचेंज के पास एक के बाद एक कर 10 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कंटेनर में स्लीपर बस के पीछे से टकराने से चालक राजस्थान के धौलपुर निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र पुत्र केसरीलाल व आसीवन क्षेत्र के रोलिया मोहिद्दीनपुर निवासी 20 वर्षीय रामजी पुत्र सुरेंद्र की मौत हो गई, जबकि रामजी की मां व बस के कंडक्टर हरिओम समेत सात व्यक्ति घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

10 मिनट बाद यूपीडा टीम और 15 मिनट बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बांगरमऊ व औरास सीएचसी में भर्ती कराया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लगभग पांच किमी लंबा जाम लग गया। यूपीडा व पुलिस ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवाकर आवागमन शुरू कराया। हादसे में टकराकर क्षतिग्रस्त हुई रायबरेली रजिस्ट्रेशन नंबर की कार में एसपी सिटी बुलंदशहर व एसपी सिटी कानपुर देहात के पिता कमलेश चौधरी बैठे थे। वह बाल-बाल बच गए।

बेहटामुजावर क्षेत्र में शादीपुर गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण पिछले डेढ़ माह से चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते लखनऊ से आगरा जाने वाली लेन लगभग डेढ़ किमी तक बंद है। दोनों ओर का यातायात एक ही लेन से निकाला जा रहा है।

रविवार सुबह लगभग छह बजे जयपुर से टाइल्स लादकर लखनऊ जा रहे लोडर में पार्सल लादकर आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोडर एक्सप्रेसवे पर पलट गया। इसी कंटेनर ने आगे चल रही स्लीपर बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसी के बाद पीछे से आई अर्टिगा कार कंटेनर में भिड़ गई। बारी-बारी से तीन अन्य कार, बाइक, वैन व एक अन्य बस आपस में टकराते चले गए।

कंटेनर से टकराए वाहनों को चालक किनारे कर ही पाए थे कि इसी बीच जयपुर से लखनऊ जा रही सेठी कोच की स्लीपर बस भी इसी पार्सल लदे कंटेनर में पीछे से जा घुसी। बस का दाहिना केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे में बस के चालक जितेंद्र की मौत हो गई।

वहीं एक बाइक के पीछे से टकराने उसके चालक रामजी की भी जान चली गई। बस के कंडक्टर मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी हरिओम समेत बस सवार लखनऊ के आलमबाग निवासी शशि, गोरखपुर के एयरफोर्स स्टेशन निवासी धनराज, लखनऊ के कृष्णानगर निवासी जितेंद्र सिंह घायल हो गए।

वहीं लोडर सवार राजस्थान के दौसा जिले के सिकंदरा निवासी गुड्डू और महेंद्र कुमार सैनी भी को भी चोटें आईं। घायलों को बांगरमऊ और औरास सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां से शशि और धनराज को केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया।