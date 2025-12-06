उन्नाव में घर के बाहर खेलते-खेलते नाली में गिरी तीन साल की बच्ची, दम घुटने से मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। घर के बाहर खेलते समय तीन साल की बच्ची नाली में गिर गई। काफी देर तक घर न आने पर खोजबीन के दौरान शव नाली में पड़ा देख स्वजन चीख पड़े। जीवित समझ नाली से बाहर निकालकर सीएचसी बांगरमऊ ले गए जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना दिए बगैर स्वजन शव लेकर घर चले गए।

बेहटामुजावर क्षेत्र के गौरिया कला के मजरा फतेहपुर में शनिवार दोपहर बाद सुनील की तीन वर्षीय बेटी संध्या घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां प्रिया, दादी सावित्री और अन्य स्वजन घर के काम में व्यस्त थे।

इसी बीच संध्या खेलते हुए घर के बाहर बनी नाली के किनारे पहुंच गई और उसमें गिर गई। काफी देर तक बच्ची की आवाज न आने पर पिता सुनील और दादी को चिंता हुई।

उन्होंने बाहर देखा तो बच्ची नजर नहीं आई। इसके बाद स्वजन ने आसपास खोजबीन शुरू की तो बच्ची को नाली में औंधे मुंह पड़ा देख झट से बाहर निकाला और सीएचसी ले गए। डाक्टर ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया।