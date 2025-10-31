दुकान से सामान लेने जा रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, इलाज के दौरान मौत
एक हृदयविदारक घटना में, एक बच्ची जब दुकान से सामान लेने जा रही थी, तो एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में घर से दुकान सामान लेने जा रही बच्ची ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गई। जिससे वह बुरी तरह घायल हो है। पीआरवी ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। सफीपुर सीएचसी में डाक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हसनगंज और अचलगंज में हुए सड़क हादसों में दो लोग घायल हो गए।
फतेहपुर चौरासी क्षेत्र गांव पखारपुर निवासी शत्रुघन की चार वर्षीय पुत्री रंजना शुक्रवार को दोपहर करीब तीन बजे घर से दुकान पर सामान लेने जा रहीं थी। तभी उक्त गांव निवासी ट्रैक्टर चालक अनुज ट्रैक्टर ट्राली को बैक करने लगा। तभी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई और बच्ची ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे आ गई। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। पीआरवी ने उसे सफीपुर सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से दिवंगत की दादी रामकली बेहाल हो गई।
मजदूरी करता है पिता
दिवंगत का पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है और उसकी मां नहीं है। दिवंगत चार बहनों में तीसरे नंबर की थी। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रहीं है। वहीं, हसनगंज क्षेत्र के मल्झा निवासी पप्पू दोपहर बाद मीराखेड़ा से बाइक से अपने गांव वापस लौट रहा था। तभी मीरखेड़ा मोड पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई।
जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। पीआरवी घायल को सीएचसी ले गई। जहां इलाज कर डाक्टर ने घर भेज दिया। मोहान चौकी इंचार्ज अनिल साहू ने बताया कि बाइक फिसलने से युवक घायल हुआ है। बीघापूर क्षेत्र के टेढ़ा निवासी सुरेश कुमार बाइक से शुक्रवार अपराह्न कानपुर से वापस लौट रहे थे।
अचलगंज क्षेत्र में कानपुर लखनऊ हाइवे निकट आजाद मार्ग चौराहा पर ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे वह लहूलुहान हो गए। उनके एक पैर में गंभीर चोट आयी है। बदरका चौकी प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। ट्रक को चालक सहित हिरासत में लिया है।
