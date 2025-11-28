यूपी में बाइक सवार से 500 रुपये लिए सुविधा शुल्क, ट्रैफिक दारोगा निलंबित

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर चालान न करने के एवज में ट्रैफिक दारोगा का युवक से 500 रुपये लेते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। लोगों ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो एसपी जयप्रकाश सिंह ने दारोगा को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी।

प्रसारित वीडियो में मास्क पहने एक ट्रैफिक दारोगा मोबाइल देखते हुए हाईवे के किनारे से पैदल आ रहा है। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे पहले से ही लाल शर्ट में खड़ा युवक दारोगा के पास आते ही उनके बराबर से चलने लगा।