Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में बाइक सवार से 500 रुपये लिए सुविधा शुल्क, ट्रैफिक दारोगा निलंबित

    By Ankit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    कानपुर-लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर एसपी ने तत्काल कार्रवाई की। वीडियो में दारोगा चालान न करने के बदले एक युवक से 500 रुपये ले रहे हैं। एसपी जयप्रकाश सिंह ने दारोगा शहीम खान को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना अचलगंज क्षेत्र में हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर चालान न करने के एवज में ट्रैफिक दारोगा का युवक से 500 रुपये लेते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। लोगों ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो एसपी जयप्रकाश सिंह ने दारोगा को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रसारित वीडियो में मास्क पहने एक ट्रैफिक दारोगा मोबाइल देखते हुए हाईवे के किनारे से पैदल आ रहा है। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे पहले से ही लाल शर्ट में खड़ा युवक दारोगा के पास आते ही उनके बराबर से चलने लगा।

    उसने अपने दाहिने हाथ में ले रखे रुपये, चुपके से दारोगा की बाईं हाथ की गदेली में पकड़ा दिए। वीडियो में दारोगा यह भी पूछते सुना जा रहा है कि रुपये कितने हैं।

    वीडियो लगभग छह दिन पुराना अचलगंज क्षेत्र में आजाद मार्ग का बताया जा रहा है। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर ट्रैफिक दारोगा शहीम खान को निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई गई है।