लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 25 तक रहेगा डायवर्जन, वाहन बनी से हाईवे के रास्ते जा रहे राजधानी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को बनी से डायवर्ट किया जा रहा है। वाहन बनी से कानपुर-लखनऊ हाईवे के रास्ते राजधानी को जा रहे हैं। बंथरा के पास एक्सप्रसे वे का 10 मीटर एलिवेटेड हिस्सा 13 सितंबर को क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी मरम्मत के लिए एनएचएआइ ने डायवर्जन लागू किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के मुताबिक, 25 सितंबर तक एक्सप्रेसवे की बनी से लखनऊ जाने वाली लेन बंद रहेगी।

परियोजना निदेशक नवरतन का कहना है कि एलिवेटेड मार्ग की मरम्मत चल रही है। यहां पर कंक्रीट का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग कम से कम 28 दिन का समय लेते हैं, लेकिन एजेंसी तेजी से कार्य कर रही है। इसलिए प्रयास है कि शेष कार्य अगले सात दिन में पूरा कर लिया जाए।

उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। कुछ लोग ऐसी सूचनाएं भ्रामक रूप से फैलाई जा रही हैं। लखनऊ के शहीद पथ से कानपुर की ओर जाने वाली पूरी लेन, जबकि, कानपुर से बनी तक लखनऊ जाने वाली लेन पर वाहनों का आवागमन हो रहा है।

4200 करोड़ की लागत से तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को 14 जुलाई को वाहनों के लिए खोला गया। इसके बाद से यह घटिया निर्माण को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्नाव के आजाद मार्ग के पास गांव कडेर पतारी के सामने से बनी तक 45 किमी ग्रीन फील्ड हिस्सा है।