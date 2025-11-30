गर्म पानी से नहाने को कहा, फिर भी नहीं मानी बेटी; मां के डांटने पर उठा लिया खौफनाक कदम
उन्नाव के चुभनाखेड़ा गांव में एक 13 वर्षीय किशोरी ने मां की डांट से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिधि नाम की यह लड़की कक्षा आठ में पढ़ती थी। मां ने उसे नहाने के लिए कहा था, लेकिन मना करने पर डांट दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के चुभनाखेड़ा गांव में रविवार को मां की डांट से नाराज किशोरी ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटका देख भाई की चीख निकल गई। झटपट नीचे उतारा और जीवित समझ जिला अस्पताल ले गया। जांच के बाद डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से माता-पिता समेत अन्य स्वजन बेहाल हैं।
सदर क्षेत्र के चुभनाखेड़ा गांव निवासी प्रदीप की 13 वर्षीय बेटी परिधि कक्षा आठ की छात्रा थी। रविवार मां ने पानी गर्म कर परिधि से नहाने को कहा। परिधि के मना करने पर मां ने गुस्सा करते हुए कड़ी फटकार लगा दी। इससे नाराज परिधि कमरे में गई और फंदा लगा लिया। शव लटका देख मां की चीख निकल गई।
भाई राजदीप ने उसे फंदे से नीचे उतारा और जीवित समझ जिला अस्पताल ले गया। डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिधि की मौत से स्वजन बेहाल हो गए। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। किशोरी ने गुस्से में खुदकुशी का कदम उठाया है।
