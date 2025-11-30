गर्म पानी से नहाने को कहा, फिर भी नहीं मानी बेटी; मां के डांटने पर उठा लिया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के चुभनाखेड़ा गांव में रविवार को मां की डांट से नाराज किशोरी ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटका देख भाई की चीख निकल गई। झटपट नीचे उतारा और जीवित समझ जिला अस्पताल ले गया। जांच के बाद डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से माता-पिता समेत अन्य स्वजन बेहाल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर क्षेत्र के चुभनाखेड़ा गांव निवासी प्रदीप की 13 वर्षीय बेटी परिधि कक्षा आठ की छात्रा थी। रविवार मां ने पानी गर्म कर परिधि से नहाने को कहा। परिधि के मना करने पर मां ने गुस्सा करते हुए कड़ी फटकार लगा दी। इससे नाराज परिधि कमरे में गई और फंदा लगा लिया। शव लटका देख मां की चीख निकल गई।