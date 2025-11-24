SIR in UP: उन्नाव में बीएलओ की ड्यूटी पर 2365 शिक्षक, बच्चों की पढ़ाई 'राम भरोसे'!
उन्नाव जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2.09 लाख बच्चों के लिए 2365 शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं। अभिभावक चिंतित हैं कि शिक्षकों की कमी से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिले के 2709 परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 2.09 लाख है। जिनकी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से चार दिसंबर तक होनी हैं। वहीं परीक्षा से पहले बच्चों को विषय का प्रचुर ज्ञान दिए जाने के लिए परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा है।
अधिकांश शिक्षक बीएलओ (बूथ लेवल आफीसर) की ड्यूटी में लगा दिए गए हैं। जिससे इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं इसका असर अर्द्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट पर भी पड़ना तय है।
जिले में शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक मिलाकर 2365 अध्यापकों की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है। ऐसे में स्कूलों में जहां पढ़ाई होनी चाहिए, वहां बच्चे इधर-उधर घूमते या खेलते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है स्कूलों में शिक्षकों का उपलब्ध न हो पाना। हालांकि बीएसए शैलेष पांडेय व खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों व शिक्षामित्र वाले विद्यालयों से ही बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने का दावा कर रहे हैं।
बीएलओ कार्य के बीच विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति की पड़ताल की गई। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में कुल 160 विद्यालय है। जिसमें गांव फर्दापुर का प्राथमिक विद्यालय एकल है। जिसमें शिक्षक स्नेह कुमार सिंह की तैनाती है। मौजूदा समय वह सीएल पर हैं। जिनके स्थान पर गोरीमऊ के प्रावि. की शिक्षामित्र भारती त्रिवेदी संचालन कर रही हैं।
दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर विद्यालय के अंदर बच्चे खेल रहे थे। साथ ही आवारा कुत्ते भी विद्यालय के अंदर बैठे थे। मौजूदा समय विद्यालय में 49 बच्चे हैं। गंजमुरादाबाद ब्लाक क्षेत्र के फतेहपुर खालसा प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक आलिया ताज और हर्षल त्रिवेदी व सलीम खान शिक्षामित्र हैं। शिक्षामित्र सलीम खान की बीएलओ सहायक में ड्यूटी लगी है। आलिया ताज प्रसव अवकाश पर चल रही हैं।
हर्षल त्रिवेदी विद्यालय के अकेले शिक्षक हैं। जो 71 बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गंजमुरादाबाद ब्लाक क्षेत्र के रघुरामपुर प्राथमिक विद्यालय में कुल 58 बच्चे नामांकित हैं। एक अध्यापक मुहम्मद सुएब और दो शिक्षामित्र रामेश्वरी व मैशर नियुक्त हैं। अध्यापक की बीएलओ ड्यूटी लगी है।
दोनों शिक्षामित्र भी यहां बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का पुरसाहाल नही है। ब्लाक क्षेत्र के फतेहपुर हमजा प्राथमिक विद्यालय में अरविंद कुमार शर्मा और मोहम्मद ताबिश इज़हार अध्यापक हैं। अरविंद शर्मा बीएलओ ड्यूटी में लगे हैं।
कुल बच्चे 67 नामांकित है। विद्यालय फिलहाल एकल शिक्षक के सहारे हैं। अजगैन प्राथमिक विद्यालय में 89 बच्चे पंजीकृत हैं। कुल पांच शिक्षकों के बीच दो मैटरनिटी अवकाश पर और दो बीएलओ हैं। इसके बाद एकल शिक्षक व दो शिक्षामित्र विद्यालय संचालित कर रहे हैं।
विधानसभावार बीएलओ बनाए गए शिक्षक
|विधानसभा
|शिक्षक
|शिक्षामित्र
|अनुदेशक
|बांगरमऊ
|375
|14
|02
|सफीपुर
|334
|29
|00
|मोहान
|302
|67
|07
|सदर
|358
|00
|21
|भगवंत नगर
|288
|121
|00
|पुरवा
|444
|03
|00
अभी तक विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती थी। एकल होने के कारण अब बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। यदि यही आलम रहा तो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों का दाखिला कराऊंगा।
- सचिन सिंह-अभिवावक
- बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से विद्यालय में डाला था। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाइ अच्छी होने की बात बेमानी है। सरकार को यह सब सोंचना चाहिए। शिक्षक आखिर क्या-क्या करेगा।
सुभाष कश्यप-अभिभावक
- ऐसा नही है, पढ़ाई सुधरी है। लेकिन समस्या है कि शिक्षकों दर्जनों कामों में सरकार ने फंसा रखा है। अब बीएलओ का भी काम कर रहे हैं। पढ़ाने का समय कहां से मिलेगा। इससे पढ़ाई चौपट हो रही है।
सलिल शर्मा-अभिभावक
- बीएलओ का काम घर-घर निपटाने के बाद गुरूजी कागजों को दुरुस्त करने में व्यस्त रहते हैं। कहीं एक शिक्षक है तो कहीं खाली शिक्षामित्र पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई में गुणवत्ता कहां से आएगी।
- अभिभावक
