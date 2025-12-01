Language
    पंखे से लटका पिता, 3 साल का बेटा पैर पकड़कर रोता रहा; आवाज सुनकर घरवालों को पता चला

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    उन्नाव के रामपुर खरही गांव में संजू राजपूत नामक एक युवक का शव पंखे से लटका मिला। पत्नी के छोड़कर चले जाने से परेशान संजू ने आत्महत्या कर ली। तीन साल के मासूम बेटे को पिता के पैर पकड़कर रोते देख परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने पत्नी की बेवफाई को आत्महत्या का कारण बताया है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बिहार क्षेत्र के गांव रामपुर खरही गांव में युवक का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला। तीन साल के मासूम बेटे को पिता के पैर पकड़कर राेते देख स्वजन ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। स्वजन के अनुसार पत्नी के छोड़कर चले जान से परेशान होकर जान दी। पुलिस जांच कर रही है।

    रामपुर खरही निवासी 35 वर्षीय संजू राजपूत की शादी पांच वर्ष पहले रानी के साथ हुई थी। पति-पत्नी में अनबन के चलते पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिन पहले संजू पत्नी को लेने ससुरल गया तो पता चला कि पत्नी किसी और के साथ चली गई है। इस पर संजू घर आ गया और उदास रहने लगा। घर पर तीन साल का बेटा उसके साथ ही रह रहा था।

    सोमवार सुबह 10:30 बजे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्वजन पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो संजू का शव पंखे से लटक रहा था। तीन साल का बेटा उनके पैर पकड़कर जोर-जोर से रो रहा था। स्वजन ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।

    पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संजू की माैत से दो भाई वंश बहादुर, वासुदेव व मां भोली बेहाल है। स्वजन ने बताया कि पत्नी की बेवफाई के चलते संजू ने जान दे दी। एसओ राहुल कुमार ने बताया कि आरोप जैसी तहरीर नहीं मिली है।