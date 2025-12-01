पंखे से लटका पिता, 3 साल का बेटा पैर पकड़कर रोता रहा; आवाज सुनकर घरवालों को पता चला

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बिहार क्षेत्र के गांव रामपुर खरही गांव में युवक का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला। तीन साल के मासूम बेटे को पिता के पैर पकड़कर राेते देख स्वजन ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। स्वजन के अनुसार पत्नी के छोड़कर चले जान से परेशान होकर जान दी। पुलिस जांच कर रही है।

रामपुर खरही निवासी 35 वर्षीय संजू राजपूत की शादी पांच वर्ष पहले रानी के साथ हुई थी। पति-पत्नी में अनबन के चलते पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिन पहले संजू पत्नी को लेने ससुरल गया तो पता चला कि पत्नी किसी और के साथ चली गई है। इस पर संजू घर आ गया और उदास रहने लगा। घर पर तीन साल का बेटा उसके साथ ही रह रहा था।

सोमवार सुबह 10:30 बजे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्वजन पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो संजू का शव पंखे से लटक रहा था। तीन साल का बेटा उनके पैर पकड़कर जोर-जोर से रो रहा था। स्वजन ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।