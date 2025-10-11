उन्नाव में मेला देखने गांव आए युवक को सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। माखी क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी बेचेलाल का 20 वर्षीय बेटा अंकित शुक्रवार रात करीब 10 बजे छत पर सो रहा था। इसी दौरान सांप ने बांए हाथ की अंगुली में काट लिया। दर्द होने पर सांप को जाता देख अंकित ने डिब्बे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर स्वजन अंकित को जिला अस्पताल ले गए।

इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मौत से भाई राजू व बहन समेत स्वजन बेहाल हैं। अंकित सूरत में बैग बनाने का काम करता था। पांच अक्टूबर को मेला देखने गांव आया था। दही क्षेत्र के घटोरी के मजरा तारगांव निवासी 40 वर्षीय नीरज कर्नाटक में पान-मसाला फैक्ट्री में नौकरी करता था।