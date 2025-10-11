Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में मेला देखने गांव आए युवक को सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत

    By Mohit Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    उन्नाव में मेला देखने आए एक युवक को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक अपने गांव में मेला देखने आया था। अस्पताल में उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। माखी क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी बेचेलाल का 20 वर्षीय बेटा अंकित शुक्रवार रात करीब 10 बजे छत पर सो रहा था। इसी दौरान सांप ने बांए हाथ की अंगुली में काट लिया। दर्द होने पर सांप को जाता देख अंकित ने डिब्बे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर स्वजन अंकित को जिला अस्पताल ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मौत से भाई राजू व बहन समेत स्वजन बेहाल हैं। अंकित सूरत में बैग बनाने का काम करता था। पांच अक्टूबर को मेला देखने गांव आया था। दही क्षेत्र के घटोरी के मजरा तारगांव निवासी 40 वर्षीय नीरज कर्नाटक में पान-मसाला फैक्ट्री में नौकरी करता था।

    इलाज करने आया था घर

    टीबी की बीमारी से पीड़ित मां सियादुलारी का इलाज कराने के लिए 20 दिन पहले घर आया था। 12 दिन पहले मां सियादुलारी की मौत हो गई थी। तब से नीरज घर पर ही था। शुक्रवार शाम धान की फसल देखने खेत गया था। यहां उसे सांप ने काट लिया। जिला अस्पताल में नीरज की मौत हो गई। पत्नी राज दुलारी व दो बेटे राज व रौनक बेहाल हैं। दही एसओ अवनीश सिंह ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।