इस QR कोड को स्कैन कर... व्हीकल सर्विस स्टेशन से लेकर रेस्टोरेंट तक; NH पर मिलेगी हर सुविधा की जानकारी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अब किसी भी नेशनल हाईवे पर यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना या वाहन रोककर बार-बार किसी स्थल की जानकारी के लिए पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही एनएच पर ऐसे हाईटेक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा।

इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, शौचालय, ट्रक ले-बाय, पंचर रिपेयर शाप, व्हीकल सर्विस स्टेशन और ई-चार्जिंग स्टेशन समेत अन्य की जानकारी मिल जाएगी।

नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) सभी हाईवे को और स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू की है। क्यूआर कोड साइन बोर्डों के माध्यम से यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, परियोजना की लंबाई, निर्माण, रखरखाव अवधि, राजमार्ग पेट्रोल, टोल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रेजिडेंट इंजीनियर, एनएचएआइ क्षेत्रीय कार्यालय सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत मिलेंगी। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर जाजमऊ से सोहरामऊ के बीच लगभग 55 किमी की दूरी में भी यह साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए योजना तैयार हो चुकी है। ओवरले के चलते डामरीकरण की दोहरी परत चढ़ाए जाने के बाद लाइट, संकेतक समेत अन्य खामियों को पूरा करने के साथ यह हाइटेक साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे।