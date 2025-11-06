Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 25 फीट गहरी खंती में पलटी स्लीपर बस, 21 यात्री घायल; चालक को झपकी आने से हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:40 AM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस के पलटने से 21 यात्री घायल हो गए। यह हादसा चालक को झपकी आने के कारण हुआ, जिससे बस 25 फीट गहरी खंती में जा गिरी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हसनगंज क्षेत्र में रात दो बजे चालक को झपकी आने से 25 फीट गहरी खाई में गिर गई।

    लगभग 25 मिनट बाद पहुंची यूपीडा की पेट्रोलिंग टीम व पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाला। घायल 21 यात्रियों को लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल भेजा गया है। शेष बचे यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस से गंतव्य को भेजा।

    हादसे के बाद रात के सन्नाटे में चीख-पुकार के बीच कुछ यात्री कांच तोड़कर बाहर निकले तो कई बस के केबिन में फंस गये। इस बीच दूसरी तरफ से गुजर रहे वाहन चालकों ने बस को गड्ढे में पलटा देखा तो फौरन यूपीडा के कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी। यूपीडा की नाइट पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई।

    थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। दोनों टीमों ने मिलकर टार्च की मदद से अंधेरे में रेस्क्यू शुरू किया। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 21 घायलों को लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बाकी सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरी बस व्यवस्था कराकर रवाना करा दिया।

    सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि दुर्घटना में बस चालक को भी चोटें आई हैं। प्रथम दृष्टया चालक को झपकी लगने से हादसा होने का अनुमान है। अधिकांश यात्री लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर और जौनपुर के बस में बैठे थे। घायलों के स्वजन को जानकारी दी गई है।