उन्नाव में शटरिंग खोलने के दौरान गिरी स्लैब, दो मजदूरों की दबकर मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में बड़ा हादसा हो गया। स्लैब गिरने से उसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक घायल हो गया है। घटना गंगाघाट क्षेत्र के घोंघी रौतापुर ग्राम पंचायत की है।

बुधवार दोपहर लगभग पौने दो बजे रायल सिटी नाम से चल रही प्लाटिंग में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की शटरिंग खोलने के दौरान स्लैब जीना समेत भरभरा कर गिर गई। जिसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। कानपुर के मंगला विहार निवासी किशन गुप्ता के मकान में हादसा हुआ, जिसमें 35 वर्षीय जयप्रकाश पुत्र बैजनाथ निवासी पटेलनगर रामदेवी कानपुर व सोहन पुत्र रामकृपाल निवासी सहानीपुर हुसैनगंज फतेहपुर की मौत हो गई।

वहीं, रामकृपाल निवासी सहानीपुर हुसैनगंज फतेहपुर घायल हैं, जो दिवंगत सोहन के पिता हैं। एसडीएम राजेश विश्वकर्मा, एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। दबकर मरे दोनों मजदूरों को सरिया काटकर व स्लैब तोड़कर निकाला गया। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, घायल रामकृपाल का उपचार चल रहा है।