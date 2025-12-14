Accident In Fog: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर छह गाड़ियां आपस में टकराईं, एक की मौत; 1 घंटे ट्रैफिक रहा बाधित

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बेहटा मुजावर क्षेत्र में रविवार सुबह लगभग छह बजे भीषण कोहरे के चलते छह वाहन आपस में टकरा गए, हादसे में एक स्लीपर बस के चालक की मौत हो गई। जबकि बस कंडक्टर समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस दौरान लगभग एक घंटे आवागमन प्रभावित रहा।

एक लेन बंद होने से डायवर्ट हो रहा है ट्रैफिक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है। बेहटा मुजावर के शादीपुर गांव के सामने इंटरचेंज पर लखनऊ से आगरा वाली लेन बंद होने से डेढ़ किमी तक दूसरी लेन से ही दोनों ओर का यातायात निकाला जा रहा है। कोहरे के चलते रविवार सुबह आगरा से लखनऊ जा रहा लोडर अनियंत्रित होकर प्लास्टिक बैरियर से टकराकर पलट गया। कोहरे के चलते पीछे से एक ट्रेलर, स्लीपर बस, अर्टिगा कार भी भिड़ गई। गनीमत रही इन वाहन सवारों को चोट नहीं आई।

इसी बीच तेज रफ्तार से जयपुर से लखनऊ जा रही सेठी कोच की स्लीपर बस भी ट्रेलर में पीछे से घुस गई, जिससे बस का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक राजस्थान के धौलपुर निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र पुत्र केसरीलाल और परिचालक हरिओम केबिन में ही फंस गया।

यूपीडा टीम ने अस्पताल पहुंचाया घायल यूपीडा टीम ने दोनों को निकालकर सीएचसी बांगरमऊ पहुंचाया। डाक्टर ने चालक जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिचालक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे में लोडर चालक बाल बाल बच गया। जबकि लोडर में बैठे राजस्थान के दौसा जिले के सिकंदरा निवासी गुड्डू और महेंद्र कुमार सैनी घायल हो गए। इन्हें भी जिला अस्पताल रेफर किया गया है।