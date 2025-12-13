सीतापुर में ट्रेनाक्स कंपनी के डायरेक्टर की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क, मासूम लोगों को लगाया था लाखों का चूना

संवाद सहयोगी, हसनगंज (उन्नाव)। सीतापुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर हसनगंज क्षेत्र के पिछवाड़ा गांव में ट्रेनाक्स कंपनी के डायरेक्टर देवेंद्र मौर्या की करीब तीन करोड़ कीमत की 1.63 हेक्टेयर जमीन कुर्क की और जमीन की खरीद बिक्री पर रोक का बोर्ड भी लगा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीतापुर के नवीन चौक निवासी विराट राठौर की तहरीर पर वहां की पुलिस ने बमबाईंटेक्स/बीमैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज एप के जरिए मनी ट्रेडिंग में लोगों को फंसा रुपये दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले जय प्रकाश मौर्य व उसकी पत्नी अनुष्का, नीतिका और दयाशंकर निवासी लखीमपुर खीरी व देवेंद्र मौर्य निवासी सीतापुर पर मुकदमा दर्ज किया।

पीड़ित ने पुलिस को क्या बताया? पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्नाव, सीतापुर, हरदोई समेत कई जिलों के भोले भाले लोगों को लालच देकर आरोपित रुपये लेकर फरार हो गए। अनैतिक तरीके से जनता के रुपयों से उन्नाव में करीब 3 करोड़ की संपत्ति खरीदी। इसके अलावा अन्य जिलों में भी संपत्ति बनाई है। जिसपर सीतापुर पुलिस शुक्रवार को हसनगंज के पिछवाड़ा गांव पहुंची और ट्रेनाक्स कंपनी के डायरेक्टर देवेंद्र मौर्या की जमीन कुर्क किए जाने का बोर्ड लगा दिया।