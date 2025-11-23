SIR गणना प्रपत्र अभियान में आई तेजी, सभी बूथों पर रहेंगे BLO और पालिका कर्मी

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्र भरने का कार्य चल रहा है।इस कार्य में और तेजी लाने के लिए नगर पालिका गंगाघाट की ओर से एक पत्र जारी कर समस्त मतदाताओं को सूचित किए जाने हेतु सार्वजनिक सूचना की मुनादी कराई गई है।

साथ ही सभासद जनों से अनुरोध किया गया है कि वह लोग अपने स्तर से मतदाताओं को जागरूक करें। 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को यह कार्य वृहत स्तर पर किया जाएगा। इस दिन प्रत्येक बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) अपने संबंधित बूथ/मतदेय केंद्र पर रहेंगे। वहीं उनके सहयोग के लिए पालिका कर्मी भी उपस्थित रहेंगे। मतदाता अपने भरे हुए गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। जिन मतदाताओं को अभी तक गणना प्रपत्र नहीं मिले हैं। उन्हें बीएलओ तत्काल उपलब्ध कराएंगे।